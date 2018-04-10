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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Büyük şok! Doğuş, F.Bahçe’den çekiliyor mu?

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Büyük şok! Doğuş, F.Bahçe’den çekiliyor mu?

Doğuş Grubu'nun, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sponsporluğundan çekileceği iddia edildi.

Son dönemde borçlarını yapılandırmak istediğine ilişkin haberler çıkan Doğuş Grubu'nun, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sponsporluğundan çekileceği ileri sürüldü.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in, Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'a durumu ilettiği ve arada herhangi bir anlaşmazlığın olmadığı belirtildi.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberi şu şekilde:

"Son günlerde Doğuş Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile ilgili arka arkaya kredi borçları ve portföy optimizasyonuyla ilgili haberler basında yer alıyor. Doğuş Grubu'nun borçlarını yapılandırmak istediğine ilişkin haberlerin ekonomi dünyasını da etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

Doğuş Holding’in 2 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için bankalarla masada olduğu iddiaları iş kadar spor dünyasını da yakından ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe’ye gönül veren Şahenk’in sarı lacivertli kulüp ile önemli bir işbirliği var.

CEZA VAR MI?
Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Basketbol Takımı ile Doğuş Grubu geçtiğimiz yılın haziran ayında önemli bir anlaşmaya imza attı. 3 yıllık sözleşmeye göre Doğuş Grubu, Fenerbahçe’ye her sezon için 15 milyon euro civarında finansman sağlayacak. Yani 2017-2018 sezonundan itibaren toplam 45 milyon euroluk bir anlaşma yapıldı. Bu tutarın TL karşılığı da bugünkü kurla 225 milyon liraya ulaşıyor. Aziz Yıldırım ile imzalanan anlaşmayla sarı lacivertli basketbol takımının adı Fenerbahçe Doğuş olarak değiştirildi.

Edindiğimiz bilgiye göre gelecek yıldan itibaren Fenerbahçe Basketbol Takımı'na verilen sponsorluk desteği sonlandırılacak. Ferit Şahenk ve Başkan Aziz Yıldırım'a durumu iletmiş. Her iki taraftan da görüştüklerim, arada bir anlaşmazlık olmadığını özellikle vurguluyor. Anlaşılan mesele, mali konular. Anlaşmanın iptalinin ne kadarlık bir cezası olduğunu öğrenemedim.

Hatırlanacağı üzere 2-3 Haziran’da Fenerbahçe’de başkanlık seçimi olacak. Başkan Yıldırım’ın rakibi ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç."

 

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