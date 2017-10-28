Büyük panik! El Clasico'ya ne oluyor?

Çünkü Katalan milliyetçilerin desteklediği Barcelona ile İspanyol milliyetçilerin desteklediği Real Madrid'i karşı karşıya getiren ve El Clasico olarak adlandırılan dev maçın bir daha oynanmama riski mevcut! Fakat yapılan açıklamalara ve gelişmelere baktığımızda bunun gerçekleşmeyeceği gün gibi ortada diyebiliriz...

LA LIGA BAŞKANI TEBAS: "BAĞIMSIZLIĞI TANIYANLAR OYNAYAMAZ"

La Liga Başkanı Javier Tebas konuyla ilgili yaptığı açıklamada Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan kulüplerle görüşeceğini ve bağımsızlığı tanıyan takımları ligin dışında bırakacaklarını ve Barcelona'sız bir La Liga'nın gelirinin yüzde 20 azalacağını söylemişti.

BARCELONA BAŞKANI BARTOMEU: "PLANLARIMIZ LA LIGA'DA OYNAMAK ÜZERE"

Katalonya'nın bağımsızlık ilanı söz konusu olursa nasıl bir tavır alacağı sorulan Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ise planlarının La Liga'da oynamak üzerine kurulu olduğunu belirtmiş ve futbolseverleri rahatlatan bir açıklama yapmıştı. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de verdiği demeçte, "Ne Katalonyasız bir İspanya'yı ne de Barcelonasız bir La Liga'yı düşünebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AVRUPA ÜLKELERİ VE ABD BAĞIMSIZLIK İLANINI TANIMIYOR

Bağımsızlık ilanının futbola yansımaları bu şekilde olurken Türkiye, Avrupa ve ABD yaptığı açıklamalarla İspanyol hükemtinin yanında olduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişmelere de bakarsak İspanya'nın toprak bütünlüğünün devam korunacağı ve 'El Clasico'nun devam edeceğini söyleyebiliriz. (Fotomaç)