Büyük kulüplerin radarında
Kasımpaşa futbol takımının 17 yaşındaki genç kalecisi Eren Olmuş büyük kulüplerin radarına girdi.
Altı sezon boyunca Galatasaray'ın alt yapısında top koşturan Olmuş, 2018 yılında Kaşımpaşa'ya transfer oldu.
İki sezondur Kasımpaşa'nın U21 takımında forma giyen genç yetenek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Milli Takım'ın alt yaş gruplarında da forma şansı bulan kaleci Türkiye'den ve yurtdışından birçok takımın scout ekibi tarafından takip ediliyor.
Adı: Eren Olmuş
Kulüp: Kasımpaşa
Pozisyon: Kaleci
Yaş: 17
Boy: 1,87
Kilo: 75
Doğum tarihi: 19 Şubat 2002
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