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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
19.01.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Büyük kriz! Terim çılgına döndü

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Büyük kriz! Terim çılgına döndü

Daha önce transfer döneminde yönetimle ters düşen Fatih Terim, Ozan’ın satışı için de Mustafa Cengiz’le karşı karşıya geldi. Dış transferi Florya’ya bırakan yönetim Fatih Terim’e “Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Ozan’ı satmazsak diğer transferleri nasıl yapacağız” yanıtı verdi.

Fatih Terim ile yönetim arasındaki çatlak giderek derinleşiyor... Ozan Kabak'ın satışına Fatih Terim'in karşı çıktığı ve yönetimi kast ederek "Beni en sonunda delirtecekler" dediği ortaya çıktı... Yönetim ise Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Rodrigues'in satışından 4 milyon Euro kaldı. İki forvet bir stoperi başka nasıl alacağız. Ozan'ı o yüzden sattık" yanıtı verdi.

İLK KRİZ AĞUSTOS'TA YAŞANDI

Sezon başında da Gomis'in satışından sonra golcü transferinin yapılamaması nedeniyle Fatih Terim ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasına kara kedi girmişti... Ancak olayı daha sonra Abdürrahim Albayrak araya girerek yumuşatmıştı.

CENGİZ'DEN FLORYA VURGUSU!

Ara transferi bu nedenle Fatih Terim'e bırakan Başkan Mustafa Cengiz sık sık "Dış transferi Florya'ya bıraktık" vurgusu yapıyor. Abdürrahim Albayrak'ın da Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında kaldığı öğrenildi.

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