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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
23.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Büyük kayıp! Tam 323 milyon TL...

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Büyük kayıp! Tam 323 milyon TL...

Fenerbahçe bu sezon yaşadığı başarısızlık nedeniyle büyük bir maddi kayıp yaşadı.

Ligde tarihinin en kötü dönemini yaşayan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 33.8 milyon TL galibiyet primi ödülüne hak kazandı. TFF’nin galibiyete 2.6, beraberliğe de 1.3 milyon TL verdiği göz önüne aldığında Fenerbahçe’nin şu ana kadar kaybı 41.6 milyon TL oldu. Ligde şampiyonluğa ulaşan ekibe 33 milyon TL ödül veriliyor, ikinciye 26 milyon TL, üçüncüye de 21 milyon TL veriliyor. Sarı-lacivertli ekip, yarıştan erken koparak bu ödüllerden de mahrum oldu. Fenerbahçe’nin, kalan maçlarını kazansa da maddi kaybının 74.6 milyon TL olacağı belirtildi. Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olunması nedeniyle en az 30 milyon Euro’luk kayıp ortaya çıkıyor. Bu da 196.5 milyon TL olacak. Bütün bu kötü gidişatın sonucunda, sarı-lacivertlilerin ligdeki başarısızlığı nedeniyle maddi kaybı 238 milyon TL olacak.

YANLIŞ HAMLELERİN SONUCU

Öte yandan 238 milyon TL’lik bu kayba, futbol takımı üzerinde yapılan yanlış hamlelerin külfeti de bindi. Yanlış transferlere ödenen bonservis bedelleri, yıllık ücretler ve teknik heyet değişikliği nedeniyle yapılan harcamalar da eklendiğinde rakam 323 milyon TL’ye ulaşıyor. Fenerbahçe’de, kadro dışı oyuncuların yıllık ücreti (Kameni, Benzia ve Slimani) yaklaşık 8 milyon Euro (52.4 milyon TL) olarak göze çarpıyor. Görevden alınan Philip Cocu, Chris van der Weerden ve Erwin Korman’a ödenen tazminat en az 5 milyon Euro (yaklaşık 33 milyon TL). Finansal Fair Play’e uymak için 65 milyon Euro toplamak zorunda olan F.Bahçe’nin sadece tarihi başarısızlık nedeniyle kaybı 323 milyon TL, yani yaklaşık 50 milyon Euro olarak göze çarpıyor. Sezon öncesinde ve devre arasında yapılan 16 transfer için 26.7 milyon Euro harcandı. Maddi kayıba bu rakam da eklendiğinde harcanan miktar yaklaşık 500 milyon TL’yi buluyor.

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Büyük kayıp Tam 323 milyon TL...

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