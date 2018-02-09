Büyük heyecan için geri sayım başladı
Yılın en havalı havuz partisi Red Bull Kar Havuzu’na az bir zaman kaldı. 17 Şubat’ta kış turizminin gözde merkezlerinden Erciyes’te gerçekleştirilecek Kar Havuzu’nda yarışacaklar, yaratıcı kostümleriyle buz gibi suya atlayacak ve soğuğa meydan okuyacak.
Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu heyecanı 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde yaşanacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.
Kar Havuzu’nda yarışmacıları hem eğlenceli hem de zor bir sınav bekliyor. Kostümleriyle 50 metre kadar kayma aracı kullanarak ilerleyecek olan katılımcılar, sonrasında buz gibi bir suyun içine atlayacak. Jüriler ise kostüm yaratıcılığı ve atlayışı değerlendirerek puan verecek.
Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacağı, ardından da rampadan suya atlayacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull.com/KarHavuzu adresinden başvurabiliyor. Yılın en eğlenceli havuz partisinde birbirinden ünlü isimler de yer alacak.
GEÇTİĞİMİZ SENE MÜGE BOZ DA SUYA ATLAMIŞTI
Geçtiğimiz sene Kayseri’de Jump & Freeze adıyla düzenlenen Red Bull Kar Havuzu’nda ünlü isimler de yarışmış, ortaya renkli görüntüler çıkmıştı. Son zamanların sevilen oyuncularından Müge Boz, boz ayı kostümüyle kendini buz gibi sulara bırakarak büyük ilgi görmüştü.
2017’de Müge Boz, Yunus Günçe, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu’nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada birinciliği ‘Yumurtasını Kıran Civciv’ isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etmişti. Muhammed Mustafa Karagöz de ‘İkisi Bir Arada’ takımı ile üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise ‘Thor-Yıldırımların Efendisi’ ile Dinçer Kaymak kazanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle