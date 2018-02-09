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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Hentbolda avrupa sınavı!

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09.02.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Büyük heyecan için geri sayım başladı

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Yılın en havalı havuz partisi Red Bull Kar Havuzu’na az bir zaman kaldı. 17 Şubat’ta kış turizminin gözde merkezlerinden Erciyes’te gerçekleştirilecek Kar Havuzu’nda yarışacaklar, yaratıcı kostümleriyle buz gibi suya atlayacak ve soğuğa meydan okuyacak.

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu heyecanı 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde yaşanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.

Kar Havuzu’nda yarışmacıları hem eğlenceli hem de zor bir sınav bekliyor. Kostümleriyle 50 metre kadar kayma aracı kullanarak ilerleyecek olan katılımcılar, sonrasında buz gibi bir suyun içine atlayacak. Jüriler ise kostüm yaratıcılığı ve atlayışı değerlendirerek puan verecek.

Yarışmacıların eğlenceli kıyafetler ve kayma araçlarıyla önce kar üstünde kayacağı, ardından da rampadan suya atlayacağı organizasyona katılmak isteyenler RedBull.com/KarHavuzu adresinden başvurabiliyor. Yılın en eğlenceli havuz partisinde birbirinden ünlü isimler de yer alacak.

Büyük heyecan için geri sayım başladı

GEÇTİĞİMİZ SENE MÜGE BOZ DA SUYA ATLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene Kayseri’de Jump & Freeze adıyla düzenlenen Red Bull Kar Havuzu’nda ünlü isimler de yarışmış, ortaya renkli görüntüler çıkmıştı. Son zamanların sevilen oyuncularından Müge Boz, boz ayı kostümüyle kendini buz gibi sulara bırakarak büyük ilgi görmüştü.

2017’de Müge Boz, Yunus Günçe, Ferman Akgül, Irmak Kazuk ve Toprak Razgatlıoğlu’nun jüri üyeliği yaptığı yarışmada birinciliği ‘Yumurtasını Kıran Civciv’ isimli takımdan Sabri Sarıyeroğlu kazanırken, ikinciliği NASA takımından Umut Öğücü elde etmişti. Muhammed Mustafa Karagöz de ‘İkisi Bir Arada’ takımı ile üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise ‘Thor-Yıldırımların Efendisi’ ile Dinçer Kaymak kazanmıştı.

 

 

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