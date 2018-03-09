Büyük gün geldi çattı! Espor'da müthiş hafta sonu...
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali hafta sonu Hilton Convention & Exhibition Center’da başladı. Turnuva heyecanı başladı. Etkinlikten canlı yayınlarımız birazdan sizlerle...
BİLGİ YARIŞMASI
Dora ‘Stratera’ Özsoy ve Uğur ‘Glandal’ Ülger sahneye çıktı. Seyirciler arasından şanslı isimlerle LoL bilgi yarışması yapıyorlar
İlk kez Hürriyet Gazetesi ve Spor Arena bünyesinde ana medyada yer alan E-Spor, yine bir ilki aynı markanın çatısı altında gerçekleştiriyor. Bugün başlayan festivalin ilk gün heyecanı saat 20.00’ye kadar sürecek. Tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla sevenlerine merhaba diyen festivalde, E-Spor dünyasından birbirinden ünlü isimler, yayıncılar, fenomenler, takımlar ve E-Spor dünyasının 'En'leri sizlerle buluşuyor.
Oyunun büyükleri ödüllerini alacak
Gün boyu sürecek turnuvalar, aktiviteler ve sohbetler sonrası yılın en iyilerinin ödüllendirileceği Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri düzenlenecek. Saat 16:00 ile 17:00 arasında yapılacak ödül töreninde Spor Arena jürisi ve sizlerin oylarıyla belirlenen ödüller sahipleriyle buluşacak. Jüride Bora Koçyiğit (Riot Games Türkiye Ülke Müdürü), Hakan Baş (BAUSuperMassive Takım Sahibi), Bünyamin Aydın (Space Soldiers Takım Sahibi), Koray Durkal (Spor Arena E-Spor Yazarı) ve Mehmet Arslan (Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü) yer alıyor.
Emre Tilev anlatacak goller yağacak
Festivalin ikinci günü Player Unknown’s Battlegrounds heyecanına sahne olacak. Birbirinden farklı takımlar en iyi olmak için yarışırken ilerleyen saatlerde coşku daha da artacak. FIFA Ligi’nin çok özel iki oyuncusu Sergen Yalçın ve Emre Kayır’ın karşı karşıya geleceği maçı Emre Tilev anlatacak.
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