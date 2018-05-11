Büyük fırsat! Spor Toto 1. Lig play-off maçları iddaa'da MBS2!
Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ardından, Spor Toto Süper Lig'e hangi takım yükselecek? Play-off yarı final eşleşmelerinin ilk maçları iddaa'da MBS2 olarak açıklandı! İşte detaylar...
BB Erzurumspor - Ümraniyespor
- Normal sezonu 5. noktalayan BB Erzurumspor, 4. olan Ümraniyespor'u konuk edecek.
- Sezon içerisinde, Erzurum'daki maç 0-0 bitmiş, İstanbul'da ise Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı.
- Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler.
Gazişehir Gaziantep - Boluspor
- Normal sezonu 3. sırada bitiren Boluspor, 6. olan Gazişehir Gaziantep deplasmanında.
- Sezon içerisinde, Bolu'da oynanan maç 0-0 biterken, Gaziantep'teki maçı Gazişehir 2-0 kazanmıştı.
- Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya.
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