Büyük finalin yeri belli oldu

Wargaming bugün yaptığı bir açıklamayla World of Tanks Blitz için her yıl düzenlenen Twister Kupası finalleri için gerisayıma başladıklarını açıkladı. Bu yıl dünyanın dört bir yanından gelen en iyi dört World of Tanks Blitz takımı 11 Kasım’da Rusya’nın Minsk şehrinde karşı karşıya gelerek 30.000 $ değerindeki ödül havuzundan pay almaya çalışacak.

Geçen yıl New york’ta düzenlenen finallerde Bağımsız Devletler Topluluğundan C4, kupayı almaya hak kazanan takım olmuştu. 2017 yılında ise kupa maçları bu kez World of Tanks Blitz’in ana vatanı olan Minsk’e taşınıyor.

Wargaming eSports Müdürü Daria Klimchuk kupayla ilgili görüşlerini, “eSports tarafındaki girişimlerimizle oyuncularımıza sadece birbirlerine değil tüm dünyaya en iyinin kendileri olduğunu kanıtlamaları için fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz. 2016’nın Twister Kupası son derece heyecan verici geçti. Bu yılki kupanın da en az onun kadar kıran kırana geçmesini hedefliyoruz,” şeklinde dile getirdi.

Rusya, Avrupa Birliği, Amerika ve Asya olmak üzere dört bölgeye ayrılan kupada, takımların bir ay boyunca sürecek Twister Kupası kalifikasyon süreci Eylül’de başlayacak.