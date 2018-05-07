Büyük finalde kazananlar belli oldu
Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nın büyük finali Vodafone Park’ta gerçekleşti.
Vestel’in teknoloji sponsoru olduğu Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nın Xbox şampiyonu Beşiktaş espor takımından Dominik Schwenker olurken, Playstation şampiyonu ise İsmail Can Yerinde oldu.
Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nın Xbox ve Playstation konsollarında başarılı olan iki şampiyonu, her yıl 6 milyondan fazla rekabetçi oyuncunun katıldığı ve finallerine kalma hayalini kurduğu eWorld Cup Global Series Playoff’una Amsterdam’a gitmeye hak kazandı.
EA Sports tarafından onaylanmış, resmi bir EA SPORTS™ FIFA18 Global Series eleme turnuvası olan Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası’nda esporcular sadece kupa için değil, dünya çapında son 64’e kalma heyecanıyla yarıştılar.
Ali Ece’nin yorumladığı büyük final, Multiplayer ve Tivibuspor ortak yayınıyla Tivibuspor kanalından ve Multiplayer Twitch & Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Yaklaşık 6 saat süren canlı yayın, Müjdat M. Muratoğlu’nun maç anlatımı ile heyecanla takip edildi.
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