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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
19.05.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Büyük final nefesleri kesti!

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Büyük final nefesleri kesti!

Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu buldu. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike’ta 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele etti.

AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te 8 takımın yer aldığı büyük final nefesleri kesti. Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilen büyük finalde rakiplerini geçen LOG Esports, Red Bull Flick’in ilk şampiyonu oldu. Finalleri yayıncı Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berk “RIP” Tepe yorumladı.

Türkiye’nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda mutlu sona ulaştı. Şehir elemeleriyle başlayan yolculuk, play-off heyecanından sonra büyük finalle devam etti. CS:GO’nun Türkiye’deki en büyük yayıncısı Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berk “RIP” Tepe’nin yorumladığı finaller sonunda Red Bull Flick’in ilk şampiyonu LOG Esports oldu.

Tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick’te büyük final heyecanı nefesleri kesti. 18 Mayıs’ta Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilen Red Bull Flick, gün boyu adeta bir şölen havasında geçti. Red Bull Flick finallerine gelen oyunseverler ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı da bulurken ünlü yayıncıların duo olarak eşleştiği şov maçı da büyük ilgiyle takip edildi.

Günün sonunda monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesindeki mücadelede rakibi Xit-abnormalfingers’ı geçmeyi başaran LOG Esports, Red Bull Flick’in ilk şampiyonu oldu.

CS:GO’nun Türkiye’nin en büyük yayıncısı Cantuğ “Unlost” Özsoy, “Türkiye’de yapılmaz denilen pek çok şeyin yapılışına şahit olup eşlik etmek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Böyle büyük ve değerli bir markanın, bu seviyede bir turnuva düzenlemesi hepimizi çok mutu etti. Umarım bu tür büyük turnuvaların da devamı gelir ve ülkemizdeki espor kültürü daha da önemli bir kitleye ulaşır” dedi.

 

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