Büyük Final heyecanı başlıyor

Wolfteam Türkiye Kupası Büyük Finali 30 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’nin köklü Espor kulüplerinden HWA Gaming ve Galakticos’un derbisine sahne olacak ve Büyük Final’de şampiyon olan takım 60 bin TL ödülün sahibi olacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için düzenlediği 2017 Türkiye Kupası’nın son perdesini gerçekleştiriyor. Gaming Istanbul 2017 Wolfteam Şampiyonası ile birlikte başlayan sezon Wolfcity turnuvalarıyla 8 şehri gezdikten sonra Wolfteam tarihinin en görkemli finaline şahit olmaya hazırlanıyor.

Turnuvalar 8 şehirde düzenlendi

Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, Bursa, Gaziantep, Ankara, Adana, Antalya, Kayseri, İzmir ve İstanbul olmak üzere 8 şehirde Wolfteam Türkiye Kupası 2017 kapsamında Wolfcity Turnuvası düzenledi.

En iyi Wolfteam’ciler kazanacak

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Netmarble olarak Türkiye’de gençlere Espor aracılığıyla istihdam sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, Wolfteam oyununda Espor anlamında son 2 yılda büyük değişimler yaşandığını, bu değişimlere oyuncuların çok kısa sürede uyum sağladığını ve oyuncuların beklentilerini karşılamak için harika bir final organizasyonu yapacaklarını belirtti. Wolfteam’de Espor heyecanının zirve noktasının yaşanacağı bu finali herkesi izlemeye davet eden Aras Şenyüz “Wolfteam Türkiye Kupası finalinde yarışacak olan, sezon boyunca en iyi 2 performansı gösteren HWA Gaming ve Galakticos takımlarına başarılar diliyorum. Böyle bir organizasyon gerçekleştirecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Tüm Espor tutkunlarını 30 Eylül Cumartesi günü Uniq İstanbul sahnesine davet ediyorum.”

HWA Gaming ile Galakticos espor kulüplerinin yarışacağı Wolfteam Türkiye Kupası Finali, 30 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Turnuvayı izlemek isteyenler biletleri Biletix’ten Goblincon İstanbul Cumartesi günü için alabilir. Aynı zamanda turnuvanın canlı yayınını Wolfteam’in Youtube hesabından izleyebilirsiniz.