Büyük festival için geri sayım başladı!
Türkiye’nin beklediği E-spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali, 10-11 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center’da gerçekleştirilecek.
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nin ilk günü League of Legends turnuvasıyla başlayacak.
Yayıncılar,fenomenler ve espor dünyasının en önemli isimleri sizlerle buluşacak.Festivalin ikinci gününde perde,
PlayerUnknown’s Battlegrounds turnuvasıyla kapanacak. League of Legends Şampiyonluk Ligi ve Yükselme Ligi’nde mücadele eden takımların oyuncuları ve koçları da bu organizasyonda hayranlarıyla araya gelecek.
Teknosa Oyunun Büyükleri E-Spor Ödülleri ile yılın en başarılı isimleri taçlandırılacak. Spor Arena jürisi ve sizlerin oylarıyla belirlenecek ödüller festivalde sahiplerini bulacak. Jüride Bora Koçyiğit, Hakan Baş, Bünyamin Aydın, Koray Durkal ve Mehmet Arslan gibi önemli isimler yer alıyor.
Yapı Kredi Play, Teknosa ve Migros sponsorluğunda düzenlenen festivalin biletleri Biletix’te. Etkinlikle ilgili detaylar ise www.e-sporena.com’da. Ayrıca, tüm sorularınız için; sorumvar@e-sporarena.
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