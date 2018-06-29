Büyük bomba... Babel sosyal medyadan paylaştı! Transfer...
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Babel, Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Liverpool'lu orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum için siyah-beyazlı taraftarlara "Sizce Wijnaldum'u Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmeli miyim?" diyerek bir anket açtı.
Taraftarların büyük bir çoğunluğu bu ankete katılarak 'Evet' oyu verdiler.
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