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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bütçeyi aşana transfer yasağı

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Bütçeyi aşana transfer yasağı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarihi bir karar alarak, önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) talimatını yürürlüğe soktu.

Devrim niteliğindeki talimatla birlikte Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.

Talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-21 sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-20 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Talimatname hazırlanırken UEFA’dan görüş alındı

Yeni talimatname doğrultusunda, Süper Lig’de yer alan kulüpler bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek. TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek. İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek.

Yeni talimatname hazırlanırken UEFA yetkililerin den de görüş alındı. UEFA’nın uzun süredir uyguladığı Finansal Fair Play kuralları doğrultusunda hayata geçirilen talimatnameyle Süper Lig kulüplerinin finansal sorunları aşıp, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Kulüpler, TFF tarafından kendilerine verilecek bütçeyi aşmamaya mecbur kalacak ve bu sayede harcamalar bir düzene sokulmuş olacak. TFF’nin büyük titizlikle hazırladığı yeni talimatnameye UEFA da tam destek veriyor.

UEFA, Milan'a acımadı, Avrupa Ligi'nden attı!

İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Milan, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon avrupa arenasından men edildi. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nce (CaS) yapılan açıklamada, UEFa tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan’ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi. CaS’ın gözetiminde UEFa ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından italya temsilcisinin gelecek sezon UEFa avrupa Ligi’nden men edilmesine karar verildi. Avrupa Ligi’ne 2019-20 sezonunda Milan’ın yerine Torino’nun dahil edilmesi bekleniyor.

SON 5 YILDA TRANSFERLERDEN 335 MİLYON EURO ZARAR ETTİ

Finansal Fair Play’e uymadığı için 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Milan Kulübü’nün bu duruma düşmesinde transfer zararı büyük rol oynadı. Yanlış transfer politikaları sahada başarısızlığı getirdi ve bunun sonucunda İtalyan kulübü ekonomik çöküntü yaşadı. Milan’ın son 5 yılda transfer bilançosundaki zararı 335 milyon Euro’ya ulaştı.

 

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