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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Büşra Katipoğlu: 2020 Olimpiyat Oyunları'nı çok istiyorum

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Büşra Katipoğlu: 2020 Olimpiyat Oyunları'nı çok istiyorum

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Büşra Katipoğlu, 2020 Tokyo'da madalya hedeflediğini söyledi.

Büşra Katipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'daki oyunlarda yer alarak bu heyecanı yaşadığını ve artık 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için ter döküp, orada madalya kazanmak istediğini dile getirdi.

Brezilya'daki oyunlara zor şartlarda gittiğini belirten milli sporcu, "2020 Olimpiyat Oyunları'nı çok istiyorum. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na çok zor gittim. Kafamda, 'Olimpiyata gideceğim, orada her şey güzel olacak.' düşüncesi vardı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na gittiğimde, sadece orada olmak değil, madalya almak istediğimi gördüm." diye konuştu.

Madalya için daha çok çalışmaya başladığını vurgulayan Büşra, "2020 için daha farklı düşünüyorum. Daha farklı yoldan ilerliyorum. Olimpiyatlara gidebilmemiz için puanlar toplamamız gerekiyor. Öncesinde Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası var. Oralarda da madalya almam gerekiyor. Umarım hepsini teker teker başarırım." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği şampiyonlukların kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Büşra, "Bayrağımızı en yüksekte göndere çıkarmanın, farklı milletlerin olduğu yerde İstiklal Marşı'nı okutmanın gururu oluyor. Bu, dünyada alabileceğiniz en büyük keyiflerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Küçük yaşlardan itibaren olimpiyatları hedefliyor

Küçük yaştan itibaren olimpiyat oyunlarına gitmeyi hayal ettiğini aktaran milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Küçükken ilk salona girdiğimde hocama, en fazla hangi noktaya gelebileceğimi sormuştum. O da bunun olimpiyat oyunları olduğunu söylemişti. O günden itibaren, 'Ben olimpiyatlara gideceğim.' diye hazırlanıyordum. Çok şükür nasip oldu. İnşallah olimpiyatlarda madalya da almak nasip olur."

Yeteneği ve ısrarcılığı sayesinde milli takıma kadar yükseldiğini vurgulayan Büşra Katipoğlu, "Mindere çıktığımızda bayrağa selam veririz. Selam verdiğimde, 'Bu bayrağı dalgalandırmak istiyorum.' diyordum." şeklinde konuştu.

Geçmişte ciddi sakatlıklar yaşadığını hatırlatan milli sporcu, "Sakatlığımdan dolayı 2 sene judodan uzak kaldım ama kafamda olimpiyatlara gitmek vardı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na bir sene kala spora döndüm. İnancımı hiç kaybetmedim. Döndüğümde kendimi gösterdim. Grand prix, grand slam ve Dünya Kupası birinciliği aldım. Üstün başarılarımdan dolayı olimpiyata gitme hakkı elde ettim." diyerek sözlerini tamamladı.

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