Busenaz Sürmeneli kimdir kaç yaşında ve nereli?
Busenaz Sürmeneli, elde ettiği başarılar sonrası dikkatleri üzerine çekti. Boks üzerine çok büyük emekler veren Busenaz Sürmeneli, altın madalyalar elde etmiştir. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir ve kaç yaşında?
Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 10 yaşında spora başlayan Busenaz Sürmeneli, 'Siz başlayın spor sizi bırakmaz' sözünü hayat felsefesi haline getirmiştir.
Yıldız ve Genç bayanlar kategorisinde birincilikleri bulunan Busenaz Sürmeneli, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo final müsabakasında altın madalyanın sahibi olmuştur.
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