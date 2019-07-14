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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.07.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Buse Tosun'dan altın geldi

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Buse Tosun'dan altın geldi

47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nın son gününde milli sporcu Buse Tosun altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda kadınlar ve erkekler serbest stil kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva, 4. ve son gün mücadeleleriyle tamamlandı.

Kadınlar 72 kiloda final müsabakasına çıkan Buse Tosun, Belaruslu rakibi Anastasiya Zimiankova'yı tuş ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Buse maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın dünya şampiyonası öncesi son organizasyon olması sebebiyle önemini vurguladı.

Hedeflerinin dünya şampiyonası olduğunu hatırlatan Buse, "Orada ülkemize olimpiyat kotası kazandırmak istiyoruz. Turnuvalar bizim için birer tecrübe. Bizim hedefimiz dünya şampiyonasında finale kalmak. Bizler kadın güreşini yücelttik. Her sene de üzerine koyuyoruz. İnşallah kadın güreşinde olimpiyatta da altın madalya kazanacağız." diye konuştu.

- Yasemin Adar bronz madalya ile yetindi

Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar ise 76 kiloda bronz madalya maçına çıktı.

Madalya için Alman Aline Rotter Focken ile karşılaşan Yasemin, rakibini 10'a 3 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Öte yandan Yasemin Adar, 2018 Budapeşte Dünya Güreş Şampiyonası'nda göstermiş olduğu örnek davranışları sebebiyle yılın fair-play kadın ödülüne layık görüldü. Yasemin'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya takdim etti.

Erkekler 74 kiloda Yakup Gör, Slovakya'dan Taimuraz Salkazanov'a 7-5 yenilerek bronz madalya fırsatını kaçırdı. Aynı sıklette üçüncülük için iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Enes Uslu'nun sakatlığı sebebiyle Fazlı Eryılmaz bronz madalya elde etti.

86 kiloda da Selim Yaşar, Slovak Boris Makoev ile 2-2 berabere kalmasına rağmen son puan avantajıyla bronz madalyaya uzandı. Aynı sıklette Osman Göçen, ABD'li James Patrick Downey'i 7-6 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 92 kilo bronz madalya maçında Süleyman Karadeniz, Hindistan'dan Viky Viky'i 8-0 yenerek bronz madalyayı kazanırken, 97 kiloda Baki Şahin, Macar Pavlo Oliinyk karşısında tuş oldu ve madalya fırsatını kaçırdı.

Turnuva bu karşılaşmaların ardından yapılan kupa seremonisi ile sona erdi.

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