Akhisar Belediyespor'da Okan Buruk iddialı

Akhisar Belediyespor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Bursaspor maçı öncesi son hazırlıklar yapılırken, teknik direktör Okan Buruk, ilk 3 haftada elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını kanıtlamak için bu müsbabakayı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Üçüncü hafta sonunda 7 puanla 3'üncü sırada yer aldıklarını hatırlatan Buruk, "Hedefimiz iyi futbol oynayıp kazanmak ve Bursa seyircisinden alkış almak" diye konuştu.

Bursaspor'un Beşiktaş'a 2-1 yenildiği son maçta zaman zaman etkili bir futbol sergilediğini hatırlatan teknik adam, "Kadrosunda oyunun kaderini her an değiştirebilecek kaliteli oyuncular bulunduran bir ekiple karşılaşacağız. Ben her şeyden önce iyi bir maç olmasını arzu ediyorum. Kasımpaşa maçında haksız yere oyundan atıldığına inandığım Mustafa bu maçta forma giyemeyecek. Ancak bu açığı kapatacak kadro genişliğine sahibiz" dedi.