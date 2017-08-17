Burton Albion'dan müthiş teklif! Usain Bolt...

Atletizm kariyerine nokta koyan Jamaikalı atlet Usain Bolt için İngiltere takımlarından Burton Albion resmen transfer teklifinde bulundu.
Championship ekiplkerinden Burton Albion’un Başkanı Ben Robinson, “Bolt atletizmde harika şeyler yaptı. Onu tabii ki transfer etmek isteriz. Ciddi şekilde ilgileniyoruz. Hocamız denemek isteyecektir. Bolt spor dünyasında harika işer başardı” dedi.
Usain Bolt’un menajerliğini yapan Ricky Simms de “Bolt futbolcu olmayı istiyor ve aklında sadece futbol var” ifadelerini kullanarak yıldız sporcunun tekliflere açık olduğunu dile getirmişti. (Sözcü)