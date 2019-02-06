Bursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zorlu maçta Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'i şekillendi.
Beşiktaş, evinde cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına dün devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idmanda kuvvet çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
KAYIP iSTEMiYOR
Oyuncularıyla yaptığı değerlendirmede artık tek puan kaybına bile tahammülleri olmadığını anlatan Güneş’in, Bursa karşısında Japon yıldız Kagawa’ya ilk 11’de yer vermesi bekleniyor. Yine cezası biten Burak Yılmaz’ın da ileri uçtaki yerine dönmesi bekleniyor. Güneş’in savunma önünde Dorukhan-Atiba ikilisini bozmayacağı ve tecrübeli teknik adamın Ljajic’i de yine ilk 11’de başlatacağı öğrenildi.
BiLETLER SATIŞTA
Öte yandan siyah beyazlıların Bursaspor ile yapacağı maçın biletleri dün satışa sunuldu. Beşiktaş’ın internet sitesinden dün yapılan açıklamaya göre; en ucuz bilet 90 lira, en pahalı bilet ise 800 lira oldu.
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