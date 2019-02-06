Bursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak
GeriFutbol Bursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'ya karşı Kagawa ve Burak ilk 11'de olacak

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında zorlu maçta Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'i şekillendi.

Beşiktaş, evinde cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına dün devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idmanda kuvvet çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

KAYIP iSTEMiYOR

Oyuncularıyla yaptığı değerlendirmede artık tek puan kaybına bile tahammülleri olmadığını anlatan Güneş’in, Bursa karşısında Japon yıldız Kagawa’ya ilk 11’de yer vermesi bekleniyor. Yine cezası biten Burak Yılmaz’ın da ileri uçtaki yerine dönmesi bekleniyor. Güneş’in savunma önünde Dorukhan-Atiba ikilisini bozmayacağı ve tecrübeli teknik adamın Ljajic’i de yine ilk 11’de başlatacağı öğrenildi.

BiLETLER SATIŞTA

Öte yandan siyah beyazlıların Bursaspor ile yapacağı maçın biletleri dün satışa sunuldu. Beşiktaş’ın internet sitesinden dün yapılan açıklamaya göre; en ucuz bilet 90 lira, en pahalı bilet ise 800 lira oldu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    9713kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Çakır’dan Hakem Özgür Yankaya’ya tepki

Soldado ve Valbuena'nın kaderi 6 maça bağlı

Kasımpaşa, kupada Akhisarspor deplasmanında

Fatih Terim'den şoke eden Muslera kararı!