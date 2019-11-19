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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.11.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Bursa'ya 85 milyon TL'lik yatırım

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Bursa'ya 85 milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa ilçe belediyeleri arasında Bursa’da yapılacak spor tesisleri için 85 milyon TL'lik protokol imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu protokol Bursa’ya olan inancımızın ispatı” ifadelerini kullanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “İstiklal Marşımızın okutulması, bayrağımızın göndere çekilmesi için Bursa olarak üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu: “Bursa bizim göz bebeği şehrimiz”

Bursa’nın bir spor şehri olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün günlerden Bursa. Bursa bizim göz bebeği şehrimiz. Tarihi, coğrafyasıyla, eşsiz insanıyla Bursa’ya büyük bir sevgimiz ve saygımız var. Bursa’nın aynı zamanda spor şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Spor tarihine baktığımızda Bursa’nın gücünü etki alanını, Bursa’dan çıkıp bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı görmek mümkün. Tabi ki bu nedenle sportif yatırımlarda Bursa mevzu olunca bizlerin de daha hassas ve daha gayretkar olmamız söz konusu. Geçtiğimiz ay Bursa’yı ziyaret ettik. Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu adına tesis ettiğimiz güzel bir salonumuzu açtık. Kalite açısından olağanüstü, nitelikleri açısından donanımlı bir tesis açmış olduk. Gerek gençlerimizin gerek sporcularımızın özellikle de kadınlarımızın oradaki varlığı, heyecanı kayda değerdi. Bu da Bursa’mızın spor potansiyelinin ne kadar güçlü ve muazzam olduğunu göstermiş oldu. Ben başkanımızı ziyaret edip şehir ve ilçelerimiz ile konuları milletvekillerimiz ve il başkanları ile konuştuk. Bursa’nın yarınları adına, Bursa’nın gençleri için neler yapabiliriz hepsini tek tek mütalaa etme şansımız oldu. Ben şahsen Bursa’nın yerel yönetimler açısından hem gazi mecliste temsili açısından şanslı bir il olduğunu belirtmek istiyorum. Biz de bu gayretler, samimiyetlere Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizin diğer beldelerinde olduğu gibi aynı heyecanla yaklaşma sorumluluğundayız. Bursa’nın o değerli halkının emrinde olduğumuzu, hizmetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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“Bu protokol Bursa’ya olan inancımızın ispatı”

Önemli bir protokol imzalayacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Bu protokolün Bursa’ya olan inancımızın ispatı, göstergesi olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. İmzalayacağımız protokolle Bursa’mıza çok önemli tesisleri hem gençlik hem sportif anlamda havuzundan salonuna Gençlik Merkezine kadar bir çok tesisi Bursa’nın hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Aktaş: “Bursa olarak üzerimize düşeni yapacağız”

Birçok tesisin bu protokol ile birlikte Bursa’ya kazandırılacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Öncelikle tüm teşkilatın adına bakanımıza teşekkür ediyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız Allah hepsinden razı olsun. Ziyaretlerini gerçekleştirip tespitlerini yapıyorlar. Milletvekillerimiz sağ olsunlar takipçileri oluyorlar. Spor salonlarından gençlik merkezlerine, halı sahalardan yüzme havuzlarına kadar çok önemli projelerin Bursa’ya kazandırılmasında işbirliği yapıyoruz. Bursa önemli ve özel şehir. 81 vilayetimizin ayrı bir güzelliği var ama 3 milyon nüfusuyla, potansiyeliyle Bursa başka bir şehir. Bakanımız buz pistini ve Naim Süleymanoğlu tesislerini açarken Bursa’nın altyapısını, potansiyelini biliyordu ama yerinde görme fırsatı oldu. Türk milli takımı düzeyinde temsiliyetler ve beraberinde İstiklal Marşımızın okutulması, bayrağımızın göndere çekilmesi noktasında Bursa olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Şehirde herkesin sporla buluşması adına özel bir gayret sarf edeceğimizi belirtiyorum” diye konuştu.

 

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