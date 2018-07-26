Bursaspor'un yeni gözdesi: Dieumerci Mbokani
Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezon öncesi mutlaka yıldız bir forvet transfer etmeyi planlayan Bursaspor, bonservisi elinde bulunan Dieumerci Mbokani'ye kancayı taktı.
Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Bursaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kadrosuna mutlaka bir yıldız forvet katmayı planlayan Yeşil-Beyazlılar, bonservisi elinde bulunan Dieumerci Mbokani'ye kancayı taktı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Ukrayna ekibi Dynamo Kiev'de tamamladı. Kongolu oyuncunun da Türkiye Ligi'ni yakından takip ettiği, Bursaspor'un formasını da giymeyi istediği öğrenildi.
Teknik direktör Samet Aybaba'nın bu futbolcu için yönetime onay verirken, Başkan Ali Ay ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacağı belirtildi. (Fanatik)
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