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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Bursaspor’un yeni genç değeri Ali Akman! 132 maç, 125 gol...

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Bursaspor’un yeni genç değeri Ali Akman! 132 maç, 125 gol...

Türk futboluna son yıllarda altyapıdan çok sayıda oyuncu yetiştiren Bursaspor’da, 17 yaşındaki Ali Akman gösterdiği performans ile dikkat çekiyor.

Bursaspor’un A takımında hazırlık maçlarında attığı gollerle yıldızlaşan genç oyuncu; kulüp ve milli takım kariyeri boyunca çıktığı 132 karşılaşmada 125 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında eğitim almasının ardından profesyonel sözleşme imzalayan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen forvet oyuncusu, dün Altay ile oynanan hazırlık maçında da son dakikalarda attığı golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Geçen sezonun başında da Antalya kampındaki hazırlık maçlarında golleriyle öne çıkan Ali Akman, Bursaspor’un Şagadam’ı 4-0 yendiği maçta 2 gol kaydederken, 2-0 kazanılan Balıkesir Baltok ve 2-1 kazanılan Kastamonuspor maçlarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.

132 MAÇ, 125 GOL

Bursaspor’un alt yaş gruplarının tamamında ter döken Ali Akman, yeşil-beyazlı forma ile şu ana dek 104 maça çıktı. Genç forvet bu mücadelelerde toplamda 111 gol kaydetti.

Bursaspor’da gösterdiği bu performans aynı zamanda genç oyuncuya milli takımın da kapısını açtı. U15, U16 ve U17’de olmak üzere toplamda 28 maçta ay-yıldızlı forma ile sahaya çıkan Ali, 14 kez rakip fileleri havalandırarak ön plana çıktı.

Böylelikle kariyeri boyunca gerek Bursaspor gerekse milli takımlarda henüz 17 yaşında olmasına karşın 132 maça çıkan Ali Akman, 125 kez gol sevinci yaşayarak elde etmesi zor bir istatistiğe de imza attı.

Bursaspor’un yeni genç değeri Ali Akman 132 maç, 125 gol...

Ali Akman’ın Bursaspor’da oynadığı maçlar ve attığı goller:

U14 Ligi: 32 maç, 41 gol

U15 Ligi: 24 maç, 27 gol

U16 Ligi: 26 maç, 22 gol

U17 Ligi: 11 maç, 16 gol

U19 Ligi: 5 maç, 3 gol

U21 Ligi: 6 maç, 2 gol

Genç yeteneğin milli takımlarda oynadığı maçlar ve attığı goller de şöyle:

U15 Milli Takım: 4 maç, 2 gol

U16 Milli Takımı: 10 maç, 6 gol

U17 Mili Takımı: 14 maç, 6 gol

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