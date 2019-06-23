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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.06.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu!

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Bursaspor'un yeni başkanı Mesut Mestan oldu!

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan açık oylama sonucunda seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Bursaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Mesut Mestan, yeşil beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Bursaspor'da Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edilmedi

Bursaspor Kulübü’nde mevcut yönetim kurulu, genel kurul üyeleri tarafından ibra edilmedi. Bursaspor Kulübü’nün toplam borcunun 437 milyon 911 bin lira olduğu açıklandı.

Ali Aya ibra şoku
Ali Ay'a ibra şoku!

Bursaspor Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. İlk olarak yönetim kurulunun faaliyet raporu okunurken, denetleme kurulu üyesi Tayfur Serdar Güllülü tarafından denetim kurulu raporu açıklandı. Buna göre Bursaspor Kulübü’nün 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla toplam borcu 437 milyon 911 bin lira oldu. Borçların pasta payı, sportif faaliyetler için 124 milyon 495 bin lira, ticari borçlar için 110 milyon 302 bin lira, finansal borç için 104 milyon 710 bin lira, kamu borçları için 42 milyon 49 bin lira, diğer borçlar için 34 milyon 293 bin lira ve yönetici borçları için 22 milyon 62 bin lira olarak dağılım gösterdi.

GENEL KURUL ÜYELERİ OYLADI
Bursaspor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu, yapılan açık oylama sonucunda ibra edilmedi. Ali Ay’ın ibra edilmesi için oy çıkmaması dikkat çekti. Ayrıca başkan Ay ve yönetici Cemil Parlakay’ın disiplin kuruluna sevk talebi, oy çokluğuyla genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü. Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor’un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurul üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kararın iptaline karar verildi. Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.

Bursaspor’da Hayri Yazıcı başkan adaylığından vazgeçti
Bursaspor’da Hayri Yazıcı başkan adaylığından vazgeçti

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