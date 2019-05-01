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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Bursaspor'un umudu Bakkal

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Süper Lig’de kritik haftalara girerken Bursaspor’da kalan 4 maçın her birine final gözüyle bakılıyor. Son 3 sezonda Mesut Bakkal ise çalıştırdığı takımlarla, son 4 haftada iyi bir grafik çizdi.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor, sezonun son 4 haftasına küme düşme hattında giriyor. 30’uncu hafta sonunda 30 puanda kalan yeşil beyazlılar, averajla Göztepe’nin gerisinde 16’ncı sırada yer alırken; kalan maçların her birini ise final olarak görüyor. Özellikle kümede kalma mücadelesi verdiği ekiplerle karşılaşacak olan Mesut Bakkal’ın öğrencileri, bu hafta bir puan gerisindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Hemen akabinde Antalyaspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, Göztepe’yi sahasında ağırlayacak ve ligi Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak.

HENÜZ GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Kötü gidişata ‘dur’ demek için teknik direktör değişikliğine giden ve Samet Aybaba’nın yerine Mesut Bakkal’ı getiren Bursaspor, yeni teknik adamıyla henüz galibiyete ise ulaşamadı. Mesut Bakkal’ın başında olduğu son 3 maçta yeşil beyazlılar; Trabzonspor’a kaybederken, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile de berabere kaldı. Son 16 lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Bursaspor, ligin ikinci yarısının ise en kötü performans sergileyen ekiplerinden biri oldu. Ancak Mesut Bakkal’ın takımlarının son haftalardaki grafiği ise umut aşılıyor.

3 TAKIMLA DA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünde ligin alt sıralarındaki ekiplerle mücadele veren ve ‘Bu psikolojiyi bilirim’ diyen Mesut Bakkal, çalıştırdığı takımlarla son düzlükte başarılı bir performans ortaya koydu. Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor ile ligi tamamlayan Bakkal, Akdeniz ekibiyle çıktığı son 4 haftada yenilmezken, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti. 2016/17 sezonunda deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor ile son 4 maçta 5 puan topladı ve bir kez mağlup oldu. 2015/16 sezonunu da Sivasspor ile tamamlayan Mesut Bakkal, burada da son 4 maçta yenilmezken; bir galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı.

Erzurumspor, Bursaspor hazırlıklarına devam ediyor
Erzurumspor, Bursaspor hazırlıklarına devam ediyor

Bursasporun umudu Bakkal

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Bursasporun umudu Bakkal

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