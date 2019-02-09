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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor'un son 5 lig maçında eşitlik bozulmadı! Beşiktaş'ın iddaa oranı yükseliyor...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
09.02.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Bursaspor'un son 5 lig maçında eşitlik bozulmadı! Beşiktaş'ın iddaa oranı yükseliyor...

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Bursaspor'un son 5 lig maçında eşitlik bozulmadı! Beşiktaş'ın iddaa oranı yükseliyor...

Spor Toto Süper Lig'de günün en dikkat çekecek maçı kuşkusuz "Beşiktaş-Bursaspor" olacak! Siyah beyazlıların iddaa oranı yükseliyor, işte detaylar...

Beşiktaş

- Burak Yılmaz'ın cezası bitti, Ricardo Quaresma'nın ise devam ediyor.

- Antalyaspor maçında sahne alan yeni transfer Kagawa, 2 golle patlama yaptı ve Şenol Güneş'in kafasını "tatlı bir şekilde" karıştırdı.

- Ljajic de formda, hücum düzeni nasıl olacak? Burak Yılmaz en ilerde, arkasında "Ljajic-Kagawa" olur mu?

- Siyah beyazlıların ev sahipliği altında oynanan son 5 Bursaspor maçı "tek farklı" galibiyetlerle sona erdi.

Bursaspor

- Diafra Sakho ve Tunay Torun deplasmana götürülmedi.

- Son 5 lig maçları berabere bitti, Beşiktaş'la oynadıkları son 2 maçta da eşitlik bozulmamıştı.

- Samet Aybaba'nın öğrencileri, kırılması güç bir takım haline geldi.

- Beşiktaş galibiyeti için iddaa, ilk olarak 1,35 açmıştı ama 1,45'e kadar yükseldi. Bursaspor ve "beraberlik" oranları gerilemiş durumda!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

A.Madrid-R.Madrid TEK MAÇ iddaa tahminleri - 9 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 9 Şubat Cumartesi iddaa programında yer alan "A.Madrid-R.Madrid" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "A.Madrid-R.Madridy" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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