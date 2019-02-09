Bursaspor'un son 5 lig maçında eşitlik bozulmadı! Beşiktaş'ın iddaa oranı yükseliyor...
Spor Toto Süper Lig'de günün en dikkat çekecek maçı kuşkusuz "Beşiktaş-Bursaspor" olacak! Siyah beyazlıların iddaa oranı yükseliyor, işte detaylar...
- Burak Yılmaz'ın cezası bitti, Ricardo Quaresma'nın ise devam ediyor.
- Antalyaspor maçında sahne alan yeni transfer Kagawa, 2 golle patlama yaptı ve Şenol Güneş'in kafasını "tatlı bir şekilde" karıştırdı.
- Ljajic de formda, hücum düzeni nasıl olacak? Burak Yılmaz en ilerde, arkasında "Ljajic-Kagawa" olur mu?
- Siyah beyazlıların ev sahipliği altında oynanan son 5 Bursaspor maçı "tek farklı" galibiyetlerle sona erdi.
Bursaspor
- Diafra Sakho ve Tunay Torun deplasmana götürülmedi.
- Son 5 lig maçları berabere bitti, Beşiktaş'la oynadıkları son 2 maçta da eşitlik bozulmamıştı.
- Samet Aybaba'nın öğrencileri, kırılması güç bir takım haline geldi.
- Beşiktaş galibiyeti için iddaa, ilk olarak 1,35 açmıştı ama 1,45'e kadar yükseldi. Bursaspor ve "beraberlik" oranları gerilemiş durumda!
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