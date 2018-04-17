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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Bursaspor'un kaderini 5 maç belirleyecek

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Bursaspor'un kaderini 5 maç belirleyecek

Spor Toto Süper Lig’de son 10 sezonda kümede kalan ekiplerin ortalama 36.6 puan yakaladığı görülürken, 33 puandaki Bursaspor’un en az 4 puana daha ihtiyacı var. Ancak bitime 5 maç kalırken, kümede kalmak için çekişen takımların son 5 haftasında ise en kötü grafik yine Bursaspor’a ait.

Spor Toto Süper Ligde zor günler geçiren Bursaspor da kümede kalma adına ince hesaplar başladı. Sezonun bitimine 5 maç kala son viraja girilirken, 33 puanla 29uncu haftayı 13üncü sırada tamamlayan yeşil beyazlılarda gözler Kardemir Karabükspor maçına çevrildi. Ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi karşısına çıkacak olan ve hemen akabinde şu an 4 puan gerisindeki Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor da ise tek düşünce bu 2 kritik maçtan galip gelerek rahat bir nefes almak.

SON 5 HAFTADA EN KÖTÜSÜ BURSASPOR

Süper Ligin son 10 sezonuna bakıldığında ise ligi 15inci bitiren ve kümede kalan takımların ortalama 36.6 puan topladığı görülüyor. Buna göre kalan 5 maçından en az 4 puan daha çıkarması gereken yeşil beyazlı ekibe, bu puan da yetmeyebilir. Zira alt sırasında yer alan ekipler son 5 haftada formda bir görüntü çizdi. Bu süreçte 14üncü Aytemiz Alanyaspor, 16ncı Atiker Konyaspor ve 17nci Osmanlıspor 8er puan topladı. 15inci Gençlerbirliği ise 4 puan toplarken, özellikle evinde Galatasarayı 1-0 yenerek dikkat çekmişti. Bursaspor ise son 5 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi.

Son 10 sezon içerisinde Kardemir Karabükspor, 2012-13 sezonunda kümede kalırken 40 puan topladı ve bu süreçte en fazla puanı hanesine yazdırarak kümede kalan takım oldu. 2009-10 sezonunda Demir Grup Sivasspor ve 2015-16 sezonunda ise Kayserispor 34er puanla en çok puanı toplayarak kümede kalan ekipler olmuştu.

RAKİPLERİNE KAYBETTİĞİ PUANLAR ETKİLİ OLDU

Bursasporun bugünkü durumunda ise, kümede kalma adına direkt olarak mücadele ettiği rakiplerine kaybettiği puanlar da etkili oldu. Ligin ikinci yarısındaki maçlarda Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspora yenilen Bursaspor, ilk yarıda ise Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı maçtan 1-1lik eşitlikle ayrılmıştı. Yeşil beyazlılar, Atiker Konyasporu ise ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0lık skorla mağlup etmişti. Ayrıca Timsah, hemen üzerinde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor ve Antalyaspor deplasmanlarından da yenilgi ile ayrıldı.

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