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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
15.04.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Bursaspor'un kabusu geri döndü!

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Bursaspor'un kabusu geri döndü!

Süper Lig'de 29. hafta alınan sonuçlar sonrasında düşme hattı daha da alevlendi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe, evinde Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğüyle son buldu. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 51. dakikada Nabil Ghilas, 79'da Tayfur Bingöl kaydetti. Bursaspor'un tek golü 87'de Moussa Sow'dan geldi. Göztepe 43 puana yükselirken, yeşil-beyazlılar 33 puanda kaldı. Göztepe ligde bir sonraki maçını deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak. Üst üste 3. maçını kaybeden Bursaspor ise Karabükspor deplasmanında çıkış arayacak.

KABUS GERİ DÖNDÜ

Bursaspor geçtiğimiz sezon da düşme tehlikesi yaşamıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan yeşil-beyazlı takım, geçen sezon Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyet ile ligde kalmıştı. Trabzonspor'un evinde Bursa'ya yenilmesi sonrasında Çaykur Rizespor alt lige düşerken, bu sonuç iki Karadeniz kulübü arasında soğuk rüzgarlar esmesine yol açtı.

GENÇLERBİRLİĞİ FIRSAT TEPTİ

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek büyük moral depolayan Ümit Özat'ın ekibi, Kayserispor deplasmanında yara aldı. Ankara temsilcisi 30 puanla küme düşme hattının bir üstünde bulunuyor. 

KONYASPOR DİPTEN ÇIKAMIYOR

Sergen Yalçın'ın gelmesiyle form grafiğinde yükselme olan Atiker Konyaspor da, Antalyaspor karşısında 0-0 berabere kalarak istediği 3 puanı alamadı. 29 puanda kalan Osmanlıspor ve Karabükspor ile birlikte Konya temsilcisi düşme potasında bulunuyor.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki3 Beşiktaş293259
2Önceki1 Başakşehir282259
3Önceki2 Galatasaray283357
4Önceki4 Fenerbahçe292757
5Önceki5 Trabzonspor281145
6Önceki6 Kayserispor29-444
7Önceki8 Göztepe29-543
8Önceki7 Sivasspor29-741
9Önceki9 Kasımpaşa29040
10Önceki10 Yeni Malatyaspor29-438
11Önceki12 Antalyaspor29-1335
12Önceki11 Akhisar Bld. Spor29-1034
13Önceki13 Bursaspor29-533
14Önceki14 Alanyaspor29-532
15Önceki15 Gençlerbirliği29-1130
16Önceki16 Konyaspor29-529
17Önceki17 Osmanlıspor28-928
18Önceki18 K. Karabükspor29-4712
Puan durumu

Bursasporun kabusu geri döndü

 

 

 

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