Bursaspor'un kabusu geri döndü!
Süper Lig'de 29. hafta alınan sonuçlar sonrasında düşme hattı daha da alevlendi.
Süper Lig'in 29. hafta maçında Göztepe, evinde Bursaspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğüyle son buldu. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 51. dakikada Nabil Ghilas, 79'da Tayfur Bingöl kaydetti. Bursaspor'un tek golü 87'de Moussa Sow'dan geldi. Göztepe 43 puana yükselirken, yeşil-beyazlılar 33 puanda kaldı. Göztepe ligde bir sonraki maçını deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak. Üst üste 3. maçını kaybeden Bursaspor ise Karabükspor deplasmanında çıkış arayacak.
KABUS GERİ DÖNDÜ
Bursaspor geçtiğimiz sezon da düşme tehlikesi yaşamıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan yeşil-beyazlı takım, geçen sezon Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyet ile ligde kalmıştı. Trabzonspor'un evinde Bursa'ya yenilmesi sonrasında Çaykur Rizespor alt lige düşerken, bu sonuç iki Karadeniz kulübü arasında soğuk rüzgarlar esmesine yol açtı.
GENÇLERBİRLİĞİ FIRSAT TEPTİ
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek büyük moral depolayan Ümit Özat'ın ekibi, Kayserispor deplasmanında yara aldı. Ankara temsilcisi 30 puanla küme düşme hattının bir üstünde bulunuyor.
KONYASPOR DİPTEN ÇIKAMIYOR
Sergen Yalçın'ın gelmesiyle form grafiğinde yükselme olan Atiker Konyaspor da, Antalyaspor karşısında 0-0 berabere kalarak istediği 3 puanı alamadı. 29 puanda kalan Osmanlıspor ve Karabükspor ile birlikte Konya temsilcisi düşme potasında bulunuyor.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki3
|Beşiktaş
|29
|32
|59
|2Önceki1
|Başakşehir
|28
|22
|59
|3Önceki2
|Galatasaray
|28
|33
|57
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|29
|27
|57
|5Önceki5
|Trabzonspor
|28
|11
|45
|6Önceki6
|Kayserispor
|29
|-4
|44
|7Önceki8
|Göztepe
|29
|-5
|43
|8Önceki7
|Sivasspor
|29
|-7
|41
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|0
|40
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|29
|-4
|38
|11Önceki12
|Antalyaspor
|29
|-13
|35
|12Önceki11
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-10
|34
|13Önceki13
|Bursaspor
|29
|-5
|33
|14Önceki14
|Alanyaspor
|29
|-5
|32
|15Önceki15
|Gençlerbirliği
|29
|-11
|30
|16Önceki16
|Konyaspor
|29
|-5
|29
|17Önceki17
|Osmanlıspor
|28
|-9
|28
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|29
|-47
|12
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