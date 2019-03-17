Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...
Hem zirveyi, hem de alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Bursaspor düşme hattının 1 puan üzerinde haftaya giriyor. Son yıllarda yaşadığı düşme stresini bu sezon da yakından hisseden yeşil-beyazlılar aldığı 13 beraberlikle ligin bu alanda lideri...
- Şubat ayındaki peş peşe üç mağlubiyetin ardından mart ayında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Timsah, bu çıkışı devam ettirme amacında!
- Tunay Torun ve Barış Yardımcı dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Hafta arasında Allano Lima'nın kadro dışı kaldığı haberleri basına yansımıştı...
- Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta ilk devresinde zorlandığı Antalyaspor karşısında, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitmişti.
- Ligin ikinci devresine 6 galibiyet, 2 beraberlikle giren sarı-kırmızılılarda, Belhanda ve Feghouli’nin performansında görülen artış alınan skorlara da yansıyor.
- Onyekuru’nun skor katkısının yanı sıra yeni transfer, gol kralı Diagne’nin Galatasaray formasıyla ikinci golünü atması, Cimbom’un şampiyonluk ümidini diri tutmaya devam ediyor.
- Nagatomo sakatlığı, Fernando ise "tercih" sebebiyle Bursa'ya götürülmedi.
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DEPLASMAN FOBİSİ SÜRECEK Mİ?
İç saha performansında ligin tartışmasız lideri Galatasaray, deplasmanda ise sıkıntılı. Bu sezon 12 deplasmandan 5 galibiyet çıkarabilen Fatih Terim’in öğrencileri, Aslantepe’deki iç saha skorerliğini dışarıda gösteremiyor. Bu 12 karşılaşmanın sadece 5 tanesi 2.5 gol üzeri tamamlanırken, sarı-kırmızılılar 4 maçta ise skor üretemedi.
BERABERLİK REKORUNA DOĞRU!
Bursaspor ise bu sezon adeta ‘yenemiyorsan yenilme’ taktiğini uyguluyor. Aldığı 7 mağlubiyetle bu alanda ligin 6'ncısı olan Timsah, 13 beraberlik yüzünden haftaya 15. sırada giriyor.
MİSLİ.COM ÜYELERİ G.SARAY KAZANIR DİYOR!
Misli.com üyelerinin tercihleri göz önüne alındığında Galatasaray galibiyetinin ön plana çıktığını görüyoruz. Üyelerin %50’den fazlası doğrudan sarı-kırmızılıların 3 puanı alacağına güvenirken, %22’lik bir kesim de karşılaşmanın 2.5 gol üstü tamamlanacağı düşünüp, bu şekilde bahislerini almış durumda...
BURSASPOR ORANI DÜŞÜŞTE!
İlk olarak iddaa oranı 3,30 açılan Bursaspor, 2 defa düşüş yaşadı ve an itibariyle 2,85'ten oynanıyor! 1,75 olarak başlayan Galatasaray oranı ise 2,00 seviyesine gelmiş durumda... Sarı kırmızılılar ligdeki son 5 deplasman maçının 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Bursaspor aldığı 13 beraberlikle bu alanda ligin lideri.
- Galatasaray, deplasmanda bu sezon çıktığı 12 maçın sadece 3 tanesinde kalesini gole kapatabildi. (KG VAR)
- Galatasaray’ın son 3 dış saha maçı karşılıklı gollerle tamamlandı. (KG VAR)
- Galatasaray deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor. (X2 Çifte Şans)
- Bursaspor evindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. (X2 Çifte Şans)
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