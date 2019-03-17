Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...
GeriFutbol Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.03.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...

Hem zirveyi, hem de alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BURSASPOR

- Bursaspor düşme hattının 1 puan üzerinde haftaya giriyor. Son yıllarda yaşadığı düşme stresini bu sezon da yakından hisseden yeşil-beyazlılar aldığı 13 beraberlikle ligin bu alanda lideri...

- Şubat ayındaki peş peşe üç mağlubiyetin ardından mart ayında çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Timsah, bu çıkışı devam ettirme amacında!

- Tunay Torun ve Barış Yardımcı dışında takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Hafta arasında Allano Lima'nın kadro dışı kaldığı haberleri basına yansımıştı...

GALATASARAY

- Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen Galatasaray, geçtiğimiz hafta ilk devresinde zorlandığı Antalyaspor karşısında, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka gitmişti.

- Ligin ikinci devresine 6 galibiyet, 2 beraberlikle giren sarı-kırmızılılarda, Belhanda ve Feghouli’nin performansında görülen artış alınan skorlara da yansıyor.

- Onyekuru’nun skor katkısının yanı sıra yeni transfer, gol kralı Diagne’nin Galatasaray formasıyla ikinci golünü atması, Cimbom’un şampiyonluk ümidini diri tutmaya devam ediyor.

- Nagatomo sakatlığı, Fernando ise "tercih" sebebiyle Bursa'ya götürülmedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bursasporun iddaa oranında büyük düşüş G.Saray son 5 deplasmanda...

DEPLASMAN FOBİSİ SÜRECEK Mİ?

İç saha performansında ligin tartışmasız lideri Galatasaray, deplasmanda ise sıkıntılı. Bu sezon 12 deplasmandan 5 galibiyet çıkarabilen Fatih Terim’in öğrencileri, Aslantepe’deki iç saha skorerliğini dışarıda gösteremiyor. Bu 12 karşılaşmanın sadece 5 tanesi 2.5 gol üzeri tamamlanırken, sarı-kırmızılılar 4 maçta ise skor üretemedi.

BERABERLİK REKORUNA DOĞRU!

Bursaspor ise bu sezon adeta ‘yenemiyorsan yenilme’ taktiğini uyguluyor.  Aldığı 7 mağlubiyetle bu alanda ligin 6'ncısı olan Timsah, 13 beraberlik yüzünden haftaya 15. sırada giriyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ G.SARAY KAZANIR DİYOR!

Misli.com üyelerinin tercihleri göz önüne alındığında Galatasaray galibiyetinin ön plana çıktığını görüyoruz. Üyelerin %50’den fazlası doğrudan sarı-kırmızılıların 3 puanı alacağına güvenirken, %22’lik bir kesim de karşılaşmanın 2.5 gol üstü tamamlanacağı düşünüp, bu şekilde bahislerini almış durumda...

BURSASPOR ORANI DÜŞÜŞTE!

İlk olarak iddaa oranı 3,30 açılan Bursaspor, 2 defa düşüş yaşadı ve an itibariyle 2,85'ten oynanıyor! 1,75 olarak başlayan Galatasaray oranı ise 2,00 seviyesine gelmiş durumda... Sarı kırmızılılar ligdeki son 5 deplasman maçının 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bursaspor aldığı 13 beraberlikle bu alanda ligin lideri.

- Galatasaray, deplasmanda bu sezon çıktığı 12 maçın sadece 3 tanesinde kalesini gole kapatabildi. (KG VAR)

- Galatasaray’ın son 3 dış saha maçı karşılıklı gollerle tamamlandı. (KG VAR)

- Galatasaray deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor. (X2 Çifte Şans)

- Bursaspor evindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi. (X2 Çifte Şans)

Yerden oyunu tekrarlarlar...Futbol yorumcusu Uğur Meleke Bursaspor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona'dan "yeni" Griezmann hamlesi! 120 milyon euro...

Ersun Yanal, Kadıköy'de kaybetmiyor! 23 maç oldu...

Fenerbahçe ve Galatasaray onun için kapışıyor

Bursaspor'un iddaa oranında büyük düşüş! G.Saray son 5 deplasmanda...