Bursaspor'un iddaa oranı düşüyor! F.Bahçe'de 8 eksik...
Ersun Yanal ile 'İnan Fenerbahçe' sloganını benimseyen sarı lacivertliler, bu inanışı henüz skorlara yansıtamadı. Bursaspor'un iddaa oranı düşüyor, işte detaylar...
- Abdullahi Shehu sakat, Diafra Sakho'nun durumu maç saati netleşecek.
- İlk olarak 2,90 açılan 'Bursaspor galibiyeti', 2 kere düşüş yaşadı ve 2,65'e geriledi.
- Ligde Fenerbahçe ile oynadıkları son 3 maçı kaybettiler ama Bursa'da oynanan son 4 lig maçının 3'ünü kaybetmediler. (3'ü de beraberlik)
Fenerbahçe
- Sarı lacivertlilerde 8 eksik var!
- Eljif Elmas ve Slimani cezalı, Alper Potuk ile Diego Reyes maç kadrosuna alınmadı.
- Erten Ersu, Harun Tekin, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları sürüyor.
- Ersun Yanal ile 'İnan Fenerbahçe' sloganını benimseyen sarı lacivertliler, bu inanışı henüz skorlara yansıtamadı. (4 maç - 1 galibiyet)
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