Bursaspor'un hocası İbrahim Üzülmez: "Transfer gerekiyor"

Bursasporda geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez, akşam saatlerindeki antrenman öncesinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeşil beyazlıların başında ilk kez Ekol Göz Menemenspor karşısında maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, kötü bir başlangıç yaptıklarını ve kazanmak istedikleri bir maç olduğunu söyledi. Maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptığını belirten Üzülmez, 60 dakikalık süre içerisinde maçta doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Final paslarında biraz daha etkili olabilsek bu maçtan galip ayrılabilirdik ama futbolda bir gerçek var, takımı yeni tanıyorum. 60ıncı dakikadan sonra fiziksel durumu sorgulamamız gerekiyor, Menemenspor amatör ruhla mücadele etti. Bursasporun arması, forması bellidir, rakipler de sizden daha fazla mücadele etmeye çalışıyor. Oyuncuların davranışları saha içerisinde iyi niyetliydi, mücadelesi iyiydi ama 60tan sonraki oyunu konuşmamız gerekiyor. İlk geldiğimiz hafta kazanmak isterdik ama futbol uzun bir maraton dedi.



"YAPACAKLARIMIZ VAR"



Bursasporun hedeflerini bildiğini ve büyük bir camia olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, takıma yönelik eleştirilere ilişkin, Tepkiler olacaktır. Bursaspor büyük camia ama bu taraftar kitlesini nasıl arkamıza alırız o düşüncede olmamız gerekiyor, taraftarı arkamıza almak istiyorsak mücadele etmemiz gerekiyor. İzmir deplasmanında otele gelen arkadaşlarımız vardı, İstediğimiz bir şey var kaybetsek dahi mücadele eden bir takım görüntüsü içerisinde olmamız hakkında görüşlerini paylaştılar, bunu oyuncularıma anlattım. Taraftar Bursaspor armasının peşinden geliyor, ne olursa olsun onların alkışlaması gereken bir mücadele vermemiz gerekiyor. Yapacaklarımız var diye konuştu.



"TARAFTARIMIZDAN RİCA EDİYORUM, GELSİNLER DESTEKLESİNLER"



Herkesin bu noktada destek vermesi gerektiğine işaret eden Üzülmez, Bu kentin en önemli markalarından biri de Bursaspor. Sadece İbrahim Üzülmez ile olacak bir şey değil, sinerjiyi hep beraber yakalamamız gerekiyor. Zaman zaman kötü oynayabiliriz ama mücadele etmemiz gerekiyor, inanıyorum ki bu taraftar kötü mücadele etmediğimiz zaman sonuca bakmaksızın destek verecektir. Şampiyonluktaki atmosfere baktığımız zaman bunu benimsemiş camia, o dönemlere gelmek için bizler varız. Bu hafta taraftarımızdan rica ediyorum, gelsinler, desteklesinler. Futbol hatalar oyunudur ama tepki verilecekse maçtan sonra tepki verilmesini daha doğru buluyorum. Başlama ve bitiş düdüğü arasındaki tepkiler oyuncuları demoralize ediyor. Genç kardeşlerimiz de bundan etkileniyor ifadelerini kullandı.



"PROFESYONEL HER OYUNCU, OYNAMASI İÇİN BURADADIR"



Zorlukları bildiklerini ve bunu bilerek geldiklerini söyleyen Üzülmez, Menemenspor karşısındaki oyuncu seçimine dair, İki gün boyunca izleyerek bir karar vermeye çalıştık sonuçta bu takımın içerisinde profesyonel her oyuncu, oynaması için buradadır. Daha çok tecrübeli oyunculara karar vermeye çalıştık, takımı daha iyi tanıyacağım. O niye oynuyor, bu niye oynamıyor? buna katılmıyorum. Her oyuncuyu görmek gerekiyor, istikrarlı tablo çizmemiz için oyuncuların da destek vermesi gerekiyor. Igor zaman zaman doğru işler yaptı, final paslarında çabukluğu ile. 1-0dan sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı, onları doğru yapabilsek bunları konuşmayacaktık. Fiziksel anlamda belli bir seviyeye gelmemiz için sürece ihtiyacımız var. İlk geldiğimde genç kardeşlerimizin isimlerini dahi karıştırıyordum. Yalçın hocayı aramadım, o benim hatam. Özeleştirimi kendi içimde yapmam gerekiyor dedi.



"GENÇLERİ KAZANACAĞIZ"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursada oynanan maçta taraftarın, takıma son 20 dakikada desteğini gördüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, Son 20 dakikayı taraftar alkışladı, gençlerin performansını alkışladı. Taraftar zekidir futbolu bilir, saha içerisinde mücadele eden oyuncuyu top kaybettiğinde bile hisseder. Genç kardeşlerimizi Türk futboluna kazandırmayı bende çok istiyorum. Türkiyede birkaç oyuncu var ki emeğimin olduğunu düşünüyorum, Gençlerbirliğinde 4 tane milli takıma giden oyuncu vardı. Gençleri kazanacağız, gençleri göreceğiz ama herkesten fark yaratmaları lazım şeklinde konuştu.



"BAŞARILI OLDUĞUMUZ ZAMAN BU ŞEHİRDE NASIL KARŞILANACAĞIMIZI İYİ BİLİYORUM"



Her teknik adamın farklı bir oyun anlayışının bulunduğunu kaydeden İbrahim Üzülmez, Yalçın hocanın tercihlerine saygı duyuyoruz. Başarılı olduğuna inanıyorum, oyunculara da söyledim. Bugün 27 puan az bir puan değil, pasla çıkmak önemlidir. Pasla çıkarak hücumu sonuçlandırmak her teknik adamın istediği bir şeydir. Üst düzey yeteneklere sahip olmanız gerekiyor. Risk almayı sevmiyorum. Bu lig farklı bir lig, doğaçlama oynanan bir lig. Sadece istek ve coşku ile Menemenspor bizi yendi, o gayreti görüyorsunuz. Türkiyede en çok eleştirilen kişilerden birisiyim. Taraftarı mutlu etmemiz gerekiyor, başarısızlık varsa tepki de en doğan haktır. Bu maç biraz takıma fazlasıyla destek verilsin. Bazı oyuncuların özgüven eksikliği yaşamasını istemiyorum, burada aslolan Bursaspordur armasıdır, camiasıdır. Kendime inanıyorum, kendime güveniyorum. Bu inancı yaşamasam gelmezdim, taraftarın da destek vermesini en çok isteyenlerdenim. Başarılı olduğumuz zaman bu şehirde nasıl karşılanacağımızı iyi biliyorum. Buna ulaşmak için de dikenli yollar var diye konuştu.



"TRANSFER GEREKİYOR"



Takımın devre arasında takviyeye ihtiyacı olduğunu belirten Üzülmez, Enerjiye de ihtiyacımız var. Değişim de göstermemiz gerekiyor, futbolda transfer sezonu açıldığında gelen oyuncular, giden oyuncular olacaktır. Bursaspor olarak takımın kalitesini yukarıya taşıyabilecek oyuncular isteriz, başkanımız da aynı düşünce içerisinde. Türkiyenin geneline baktığımızda maddi sıkıntılar var, önce o maddiyatı elde etmek için 2 maçı en iyi şekilde oyuncularımıza bitirmemiz gerektiğini söyledim. Mücadele ederek bitirdiğimiz zaman bu şehir arkamızdan gelecektir. Bursaspora gönül olarak bağlı kalan nice taraftarlar var. Önce başarılı olmamız lazım. Transfer gerekiyor, ilk maçtan son maça kadar maçları izliyorum. Kendi isteğiyle ayrılan oyuncular da olabilir, hiçbir oyuncuya karşı önyargılı değiliz. İstediğimiz tek düşünce Bursasporun başarılı olmasıdır ifadelerini kullandı.



Karşılaşacakları lider Hataysporu değerlendiren Üzülmez, Hatayspor saygı duyduğumuz bir takım. Ligin tepesini hak ettiğini düşünüyorum. Biz kazanmak istiyoruz, kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımızın da bu bilinçte hareket ettiğini düşünüyorum. Onlara da bunları söyleyeceğim, iç saha ile dış saha performansı arasında siyah ile beyaz kadar arada fark var dedi.



"SELEZNOV İYİ NİYETLİ, KALBİ ÇOK GÜZEL"



Gelen bir soru üzerine Sedat Dursun ve Yevhen Seleznovu da değerlendiren Üzülmez, Sedat genç kardeşimiz, genç oyuncumuz. Birebir konuşmadım, yarın inşallah konuşacağız. Kafasında olumsuz düşünceler olabilir ama onun da yapısından oynama isteğinden kaynaklanan burukluk olduğunu görüyorum. Bu oyuncu için güzel bir şey. Oynamayan oyuncu üzüntülü olacak ki en iyisini yapacak. Seleznov konusunda niyet önemlidir benim için. Bazı oyuncular vardır disiplini bozar, Seleznov iyi niyetli. Kalbi çok güzel. Bursasporun kazanması gereken bir oyuncu, bu hafta gayretliydi golü attı, penaltı pozisyonu var Seleznovun. Penaltısını ver hocam, takım emek veriyor takım idman yapıyor, sen o penaltıyı ver de kaçırsın. Penaltıyı da atsa iki golle başlayacak Seleznov. Seleznovu kazanmak istiyorum açıklamalarında bulundu.

