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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Bursaspor'un golcüleri sınıfta kaldı

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Bursaspor'un golcüleri sınıfta kaldı

Ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Bursaspor'un forvet oyuncuları ligde bu sezon 6 kez fileleri havalandırdı.

Sezon başında bu yana gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan yeşil-beyazlı takımda golcüler bu sezon hayal kırıklığına sebep oldu. Yeşil-beyazlılar, sezona Bogdan Stancu, Tomas Necid, Diafra Sakho ve Umut Nayir ile başladı. Ligde oynanan ilk iki maçın ardından Bursaspor, Tomas Necid ile yollarını ayırdı. İkinci yarıda ise, transfer tahtasını bir türlü açamayan yeşil-beyazlılar, Bogdan Stancu ile yollarını ayırdıktan sonra Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Kubilay Kanatsızkuş'u takıma geri çağırdı.

Golcülerden 7 gollük katkı
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 31 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar, 25 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor. Gol yollarında yaşadığı büyük sıkıntı sebebiyle düşme korkusunu yakından hisseden timsahta, golcüler bu sezon sadece 7 gole katkı verdi. Diafra Sakho 18 lig maçında bin 846 dakika sahada kalırken, 3 gol, 1 asist yaptı. 22 müsabakada forma giyen Umut Nayir ise 3 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Nayir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. 7 maçta 394 dakika süre alan Bogdan Stancu, 2 maçta 60 dakika forma giyen Tomas Necid ve 4 müsabakada 45 dakika forma şansı bulan Kubilay Kanatsızkuş ise gol ve asiste katkı koyamadı.

Hayal kırıklığı Sakho
Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan Diafra Sakho ise, bu zamana kadar adeta yokları oynadı. Ligde forma giydiği ilk iki maçta gol attıktan sonra gol orucuna giren Sakho, tam bir hayal kırıklığı oluşturdu. Son oynanan BB Erzurumspor maçında hiçbir varlık gösteremeyen Senegalli golcü 66.dakikada yerini Kubilay Kanatsızkuş'a bıraktı. 66 dakika sahada kalan ve neredeyse topla buluşmayan Diafra Sakho, Süper Lig'deki son golünü 3-2 kaybedilen Galatasaray maçında atmıştı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Senegalli futbolcu şu ana kadar sadece 3 kez gol atma başarısını gösterdi.

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