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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.09.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Bursaspor'un galibiyet hasreti 153 güne çıktı!

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Bursaspor'un galibiyet hasreti 153 güne çıktı!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Bursaspor, tam 153 gündür galibiyete hasret.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, ligde tam 153 gündür kazanamıyor. Bursa temsilcisi, son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 31. haftasında oynanan Konyaspor maçında 2-1’lik skorla almıştı. Bursaspor, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5’ini kaybederken, 5’inden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Küme düştüğü sezondan daha kötü
Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, küme düştüğü 2003-2004 sezonundan daha kötü bir sezon başlangıcına imza attı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu sezonda ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon da 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp sadece 5 puana ulaştı. Bursaspor, böylelikle ilk 7 haftalar göz önüne alındığında küme düştüğü sezondan daha kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Bursaspor ateş hattında
Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Bursaspor, küme düşme hattına girdi. 16. sırada bulunan Samet Aybaba'nın takımı, Çaykur Rizespor’un olası bir galibiyetinde ise 17. sıraya kadar gerileyecek. Sivasspor da aldığı bu galibiyetle 8 puana ulaşarak Bursaspor'u arkasında bıraktı.

Taraftarlar endişeli
Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Trabzonspor’u mağlup edip son anda ligde kalmayı garantileyen Bursaspor, geçtiğimiz sezon da 31. hafta mücadelesinde Konyaspor’u yenerek tehlike hattından kurtulmuştu. Ligde ilk 7 haftada galibiyet alamayan Bursaspor’da taraftarlar, bu durumdan oldukça endişeli. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, bu kötü gidişin bir an önce bitmesini bekliyor.

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