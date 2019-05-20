Bursaspor'un en kötü iç saha performansı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'un en kötü iç saha performansı
GeriFutbol Bursaspor'un en kötü iç saha performansı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
20.05.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Bursaspor'un en kötü iç saha performansı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bu sezon iç saha maçlarını tamamlayan Bursaspor, 1994/95 sezonundan itibaren 18 takım ile oynanmaya başlayan Süper Lig tarihindeki en kötü iç saha performansını sergiledi.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte iç sahada bu sezon seyircisine veda etti. İzmir temsilcisi ile oynadığı mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılan yeşil beyazlı ekibin böylelikle evindeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı. Bu sezon sahasında oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 kez kazanan Bursa temsilcisi, aynı zamanda 1994/95 sezonu ile birlikte 18 takım ile oynanmaya başlanan Süper Lig tarihinde de en kötü iç saha performansını sergiledi. Bu sezon evinde oynadığı 17 lig maçında toplam 20 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle evindeki maçları kapattı. Bu süreçte yalnızca 14 kez gol sevinci yaşayabilen Bursa temsilcisi, kalesinde ise 16 gol gördü. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'de takım sayısının 16'dan 18'e yükseltimesinin ardından hem puan hem galibiyet sayısı hem de attığı gol sayısı bakımından en kötü iç saha grafiğine imza attı.

Evindeki 17 maç sonunda Bursaspor bundan daha önce; 2007/08 sezonunda 25 puan toplarken, rakip fileleri de o sezon sadece 16 kez havalandırabildi. Aynı zamanda iç sahada o sezon alınan 6 galibiyet, bu sezonun ardından en az iç sahada galibiyet alınan dönem olarak kayıtlara geçti.

Bursaspor bu süreçteki evindeki en iyi performansına ise şampiyon olarak bitirdiği 2009/10 sezonunda imza attı. Şampiyonluk sezonunda yeşil beyazlı ekip, 17 iç saha maçından 43 puan çıkarırken; aynı zamanda 14 galibiyetle, tarihinde evinde en fazla galibiyet elde ettiği sezonu yaşadı. Bursaspor’un bu süreçte en fazla gol attığı sezon ise 43 gol ile 2014/15 sezonu oldu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Bursaspor'un en kötü iç saha performansı

Şampiyonluk tamam, sıra transferde! Gündemdeki 4 isim...

Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

Cenk Tosun formayı giydi, şampiyonluğu kutladı