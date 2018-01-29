Bursaspor'un direnci kırılıyor

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kırılgan bir takım olduklarını söyleyerek, "Sahada en ufak bir negatif durum oluştuğunda kırılganlığımız ortaya çıkıyor ve organizasyonumuzu kaybediyoruz" ifadesini kullanmıştı. Akdeniz ekibine, 3 dakikada yediği 2 gol sonrasında 3-1 mağlup olan yeşil beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı maçlarda ise kırılganlığı ile ön plana çıktı. Bursaspor, ligde 8 maçta geriye düşerken bunların 6'ında sahadan puansız olarak ayrıldı. Bu maçlardan yalnızca 4 puan çıkarabilen yeşil beyazlı ekip geriye düşmesine karşın tek galibiyetini ise 8'inci haftadaki maçta Osmanlıspor'a karşı 3-1'lik skor ile aldı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Bursaspor, bu sezon ikinci kez aynı sıkıntıyı yaşadı. Ligde 8 maçta skor avantajını yakalayan yeşil beyazlı ekip, bunların 6'sında galibiyete ulaşırken, diğer 2 maçı ise kaybetti. Aytemiz Alanyaspor maçı dışında Bursaspor, 6'ncı hafta maçında Galatasaray'a karşı 1-0 öne geçmiş ancak sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİNCİ YARILARDA GARDI DÜŞTÜ

Öte yandan Bursaspor, son 5 maçta yalnızca 1 puan alırken bu maçlarda da ön plana çıkan detay ikinci yarılarda oyundan düşmesi oldu. Yeşl beyazlı ekip bu süreçte 9 gol yerken bunların 7'si ikinci yarılarda geldi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamlayan Bursaspor, rakiplerine 1-0'lık skorlar ile mağlup olurken, son olarak Aytemiz Alanyaspor'a karşı da ilk yarıyı 1-1'lik eşitlikle kapamasına karşın daha sonra yediği goller ile 3-1 kaybetti. Bunun dışında Medipol Başakşehir de, ikinci yarıda bulduğu goller ile maçı kopararak Bursaspor'a karşı 3-0'lık galibiyet elde ederken, yeşil beyazlı ekip ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladığı Gençlerbirliği'ne karşı da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Ligin 15'inci haftasına kadar ise Bursaspor, gollerinin büyük bir kısmını maçın son yarım saatlik diliminde bulurken, pes etmeyen kimliği ile ön plana çıkıyordu.