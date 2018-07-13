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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
13.07.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

Bursaspor’un Afyonkarahisar kampı tamamlandı

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Bursaspor’un Afyonkarahisar kampı tamamlandı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Bursaspor’un ilk etap kampı tamamlandı. Kampı değerlendiren teknik direktörü Samet Aybaba, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Afyonkarahisar kampını değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini, oyunculara yükleme yaptıklarını kaydetti. Kampta hazırlık maçı da yaptıklarını vurgulayan Aybaba, "Maçta eksiklerimize baktık. Bu maçların gerekçesi de budur. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık? Hangi mevkide ihtiyaç var? Beklentilerimize kim cevap veriyor? Burada başka bir dünya vardır ama maçta farklı bir dünya vardır. Oyuncularımızın bazılarının antrenmanda performansı çok iyi gözükebilir ama maçta beklentileri karşılayamaz. Biz futbol içindeki şeyleri değerlendiriyoruz" dedi.

İKİNCİ ETAP MAÇLARLA GEÇECEK

İkinci dönemin tamamen maçlara yönelik bir kamp olacağını kaydeden Aybaba, şunları kaydetti:

"Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirdik. 4 maç yaparak, hangi mevkilere hangi futbolcuları alacağımıza karar vereceğiz. Bu oyuncularla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Başından beri düşündüğümüz mevkilerde eksiğimiz var. Transferleri tamamlayarak, eksik oyuncuları da katınca iyi bir takım olacağız ve başlangıç yapacağız.

28 FUTBOLCU İLE KAMP YAPIYORUZ

Geçen sezonun maçlarını da izlediğini belirten Samet Aybaba, "Atılan golleri, yenilen golleri, sistemi arkadaşlarımızla izledik. Takımın en büyük sorunu 2 senedir yaşadıkları kopukluk. Arkadaşlık, teknik heyet sorunları ve taraftar baskısı altında da kalmışlar. Başarısızlık kolay şey değildir. Onlara da bu durum yük olarak binmiş. Biz bunları yavaş yavaş tamir ediyoruz" dedi.

Transferlere ilişkin de konuşan Aybaba, şunları kaydetti:

"28 futbolcu ideal. 7-8’i altyapıdan, 10’u yabancı, 10’u da yerli. 28’e ulaşırız. Bazı mevkilerde eksiklerimiz var. İki ya da üç forvet transferi yapacağız. Eğer oyuncu değişimi olursa, onların yerine de isimler alacağız. Yönetim kanadı ve teknik direktör arkadaşlarımız da gidecek oyuncularla ilgili çalışmalar yapıyor. Bazı futbolculara teklif var. Oyuncunun getirisine bakacağız, ona göre karar vereceğiz."

’BELKİ BİR DEĞİŞİM OLUR’

Kaleci Harun Tekin’in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine ise Samet Aybaba, "Bazı teklifler var. Ne olur ne biter bilmiyorum. Kulübün de ondan beklentileri var, doğal olarak. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir" dedi.

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