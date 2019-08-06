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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
06.08.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Bursaspor'un 3 sezonda kadro değeri 12.5 kat düştü!

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Bursaspor'un 3 sezonda kadro değeri 12.5 kat düştü!

Sportif ve mali açıdan zor dönemden geçen Bursaspor’un kadro değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü. 3 sezon öncesinde tarihinin en yüksek kadro değerine ulaşan yeşil-beyazlılar, son yılların en düşük kadro değeri ile karşı karşıya.

Bursaspor’un Süper Lig’e vedası kadro değerinde de büyük oranda düşüşe neden oldu.

Yakın geçmişte tarihinin en yüksek takım değerine ulaşan yeşil-beyazlılar, bugün ise son yılların en düşük kadro değerine sahip olduğu dönemi yaşıyor. Aynı zamanda mali kriz ile boğuşan ve transfer tahtasını açmak için sayılı günleri kalan Bursaspor Kulübü’nün yeni sezonda TFF 1’inci Lig’de mücadele edecek olması nedeniyle gelirleri de önemli ölçüde düşmüş durumda.

Bursaspor’un yalnızca 3 sezonda takım değerinin yaklaşık 12.5 düşmesi kulübün son yıllarda yaşadığı çöküntüyü gözler önüne seriyor.

2015-16 sezonunda tarihinin en yüksek değerine sahip kadrosuna ulaşan Bursaspor’da, o dönemki kadronun değeri 89 milyon 380 bin Euro olarak gösteriliyordu. Ancak sezon başındaki ayrılıklar ve ligin 11’inci sırada tamamlanmasıyla düşüşe geçilirken, son 3 sezonda da Bursaspor Kulübü alt sıralarda mücadele verdi. Bu süreçte 2016-17 sezonunda yaklaşık 49 milyon Euro, 2017-18 sezonunda yaklaşık 56.5 milyon Euro ve geçen sezon ise yaklaşık 38 milyon Euro olan takım değeri; bugünlerde ise 7 milyon 300 bin Euro’ya kadar düşmüş durumda.

Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş gibi piyasası yüksek oyuncuların ayrılması ve takviye yapılamaması durumunda bu rakam daha da düşecek.

Bursasporun 3 sezonda kadro değeri 12.5 kat düştü

Bu tablo yeni sezon öncesi camiayı ise endişeye sevk etti. Transfer tahtasının açılmasını bekleyen yeşil-beyazlı taraftarlar, acil transfer görüşünde birleşti. Bursaspor Kulübü yönetimi de konuya dair çalışmalarına süratle devam ederken, TFF’de dosyası bulunan oyuncular ile anlaşmaya çalışıyor.

Yönetim bu noktada transfer tahtasını açarak yeni oyuncuları birer birer açıklamayı ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkmayı amaçlıyor.

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