Bursasporlular kahveyi bastı! Dayak yedi...
Akhisarspor ve Bursaspor taraftarı arasında dün oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı maç sonrası kavga çıktı.
Büyük çekişmeye sahne olan ve Manisa ekibinin 1-0 galip geldiği Akhisarspor-Bursaspor maçının ardından iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Olayla 2 kişi yaralandı.
Spor Toto Süper Lig 21’inci hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında, Bursaspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım taraftarları arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Maçın ardından şehirde bir kahveyi basan Bursaspor taraftarları, vatandaşlara saldırdı... Ancak, kahvedekiler sandalyelerle o taraftarlara karşılık verdi. Bursaspor taraftarları ise olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı.
OTOBÜSTEN İNİNCE OLANLAR OLDU
Karşılaşma sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi’ne geldiği sırada, Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.
Polislerin kavgayı durdurmasının arından, Bursaspor taraftarı polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartıldı.
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