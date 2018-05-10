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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
dha
10.05.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Bursasporlu teknik adam Mustafa Er, Sow’a sahip çıktı!

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Bursasporlu teknik adam Mustafa Er, Sow’a sahip çıktı!

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Moussa Sow çok karakterli bir oyuncu. Şanssızlık yaşadı. Kendi kalesine gol atan ilk ve son kişi de olmayacak. İstekli ve arzuluydu. Taraftarlarımızdan rica ediyorum, O’na destek versinler. Düşündükleri gibi bir oyuncu değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları sürerken, teknik direktör Mustafa Er sabah idmanından önce açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında skora üzüldüklerinin altını çizen genç teknik adam, "Fenerbahçe maçında skora üzüldük. Galibiyet için gitmiştik. Maç içinde bazı istenmeyen olaylar oldu. Ama bizim için önemli olan oyuncularımızın galibiyet için ellerinden geleni yapmalarıydı. Aynı istek ve arzu ile sahadalardı. Böyle olursa yapamayacağımız hiçbir şey yok. Oradan puanlar alabilirdik ama o maçı geride bıraktık. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Trabzonspor maçı bizim için önemli. Taraftarlarımızın önünde son maça çıkıyoruz. Onlara 3 puan hediye edebilmek. Sloganımız da o, galibiyetle kapatıp onları mutlu etmek. Biz üç puan alabilmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"

Trabzonspor ile sahalarında sezonun son maçını oynayacaklarına işaret eden Mustafa Er, "Ancak eksik oyuncularımız var. Biliyorsunuz, Barış ve Badu sezonu kapattı. Jires Kembo da zor gibi görünüyor. Ama önemli değil. Biz yine mevcuttaki en iyi 11imizle olacağız. Eksiklerin arkasına sığınmayacağız. Genç oyuncularımız da bizimle çalışıyor. Biz onlara şans vereceğiz. Belki başka arkadaşlarımız da bize katılabilir. Bakacağız. Onların buradaki havayı solumaları önemli. En hazır olanları bir süre oynatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"PRESTİJİMİZİ KAZANDIĞIMIZA İNANIYORUM"

Maç sonu Fenerbahçeli taraftarların Bursasporu alkışlamasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine ise Mustafa Er, Ben tribünde olduğum için hemen soyunma odasına yöneldim. Onların alkışlarını duyamadım. Ancak Fenerbahçeli oyuncuların bu galibiyete sevinemediğini söylediler. Onlar da çok enerji sarf etti. Belki puan alamadık ama çok şey kazandı. Biz sezona iyi başlandı ama sonra sıkıntılı süreç geçti. Bizim tekrar prestijimizi kazanmak için Fenerbahçe maçı çok önemliydi. Orada bunu kazandığımıza inanıyorum diye cevapladı.

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  • 556Akhisar Bld.G.Spor - Fenerbahçe
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"SOW’UN MÜCADELESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Mustafa Er, Moussa Sow ile ilgili soruya ise, Moussa Sow çok karakterli bir oyuncu. Şanssızlık yaşadı. Kendi kalesine gol atan ilk ve son kişi de olmayacak. İstekli ve arzuluydu. Taraftarlarımızdan rica ediyorum ona destek versinler. Düşündükleri gibi bir oyuncu değil. Öyle olsa zaten aramızda olmaz. Maçtan sonraki üzüntüsü de gol atamamasından kaynaklandı. Onun mücadelesinden çok memnunuz. Göztepe maçında da gol attı ama kaçırdığı da oldu diyerek Batalla konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi:

Batallayla görüşmem olmadı. Benim ve yönetimin durumu ne olacak belli değil. Sanırım önce yönetim kaptanla bir araya gelecek, sonra biz toplantı yapacağız. Yönetimsel açıdan bir kongre süreci var. Benim de mukavelem bitiyor. Ben Pablo ile konuşurum ama benim sürecim de yönetimin süreci de belli değil. Biz işimize odaklandık. Bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı. Ben 6 haftaya odaklandım. Bu durumdan takımın kurtulması lazımdı.

"BEN HAYAL ETTİĞİM YERDEYİM"

Takımdaki geleceğine ilişkin de konuşan Mustafa Er, "Ben kendime güvenmesem ne geçen sene ne de bu sezon bu sorumluluğu alırdım. Ben kendime çok güveniyorum. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Bu 5 yıl sonra da böyle olacak. Sonu yok bunun. Ben göreve talip olmayacağım, bu görev bana tebliğ edilmesi lazım. Ben başkaları gibi sürekli dışardan bu göreve hazırım demem. Görev istenmez, verilir. Benim işim burası. Beni layık görürlerse burada olurum. Ben bu görevi istiyorum demek yakışıksız. Ne zaman bana teşekkür edilirse, iki hafta sonra da olur 3 yıl sonra da olur. Fark etmez. Her şeyimi ben Bursaspora borçluyum. Buranın kıymetini biliyorum. Ben hayal ettiğim yerdeyim. Ama bu profesyonel hayat. İleride ne olur göreceğiz" açıklamalarını yaptı.

"HER ŞEYİNİ SAHADA VEREN BİR TAKIM OLACAK"

Son olarak genç teknik adam, Biz Bursaspor olarak 4 haftada oynadığımız maçlarda sahada dik durduk. Kaybettiğimiz Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında da öyleydi. Bursaspor, her zaman sahada 90 dakika savaşmalı. Asla pas etmemeli. Bursasporun arması bunu gerektirir. Biz bunu sağladık. Bu maçlarda belki 8-9 belki de 12 puan yapabilirdik. Biz bu hafta da aynı formatla oynayacağız. Kazanmak için oynayıp, her şeyini sahada veren bir takım olacak" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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