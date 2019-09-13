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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.09.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Bursasporlu Kenan Vatansever, The Sun'a haber oldu! (Sigara içtiği görüntü olay olmuştu...)

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Bursasporlu Kenan Vatansever, The Sun'a haber oldu! (Sigara içtiği görüntü olay olmuştu...)

Bursaspor-Fenerbahçe maçında gündeme oturan Bursasporlu taraftar Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından olan The Sun'a haber oldu.

Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde televizyona yansıyan görüntü sonrası Türkiye'nin en çok konuşulan adamı haline gelen Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Sun'a haber oldu.

Maç esnasında sigara içerken görüntülere takılan ve yaşı küçük sigara içen biri olarak görülen, ancak daha sonra 36 yaşında olduğu anlaşılan Kenan Vatansever, The Sun'a haber oldu. The Sun, Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki o görüntüleri okuyucuları ile paylaştı.

Maç izlediği sırada olanlardan tamamen habersiz olduğunu söyleyen Vatansever, "Olaydan tamamen habersizdim, ağabeyim arayarak, 'Kenan sen ne yaptın? Herkes seni konuşuyor' dedi. Daha sonra sigara içtiğim fotoğrafı attı, görünce ben de şaşırdım. Daha ne olduğunu anlayamadan Bursaspor taraftarları yanıma gelip resim çekilmeye başladı benimle. Onun şokunu atlatamadan yanıma polisler geldi. 'Kardeşim sen ne yaptın? Senin yaşın kaç? Neden sigara içiyorsun?' gibisinden sorular yöneltti. Ben de kimliğimi gösterdiğimde işlem yapılmayacağını daha sonra tekrar benimle iletişime geçeceklerini söylediler. Maç bitene kadar sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj geldi, telefonum hiç susmadı, açıkçası maçı izleyemedim" dedi.

"Özel maçta böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim" diyen Vatansever, "Çocuklar için düzenlenen özel maçta sigara içerek kötü örnek olmak istemezdim, ama dediğim gibi 36 yaşında olduğum için böyle bir şey olacağını tahmin edemedim. Sigara sağlığa zararlı, çocuklarımıza kötü örnek oldum, ama buradan söz veriyorum, sigarayı bırakmaya çalışacağım" diye konuştu.

Kenan Vatansever, geçtiğimiz günlerde Özlüce İbrahim Tesisleri'ne giderek Başkan Mesut Mestan ile görüşmüştü.

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