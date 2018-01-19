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Bursaspor'dan sürpriz transfer!

Bursaspor, Güney Kıbrıs Ligi ekiplerinden Anorthosis'te forma giyen Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bu doğrultuda bir süredir temas halinde olduğu Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu transferinde sona geldi. Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Anorthosis'te forma giyen 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu ve menajeri ile bugün Bursa'da bir araya gelen yeşil-beyazlı idareciler, prensip anlaşmasına vardı.

Yarın yapılacak son görüşmelerin ardından orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyebilen Nijeryalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. (Ajansspor)

BursasporAnadolu Kulüpleri

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