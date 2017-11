Bursaspor'dan o iddialara yalanlama: F.Bahçe...

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yeşil beyazlı ekibin milli file bekçisi Harun Tekin ve başarılı savunma oyuncusu Aziz Behich’in Fenerbahçe’ye transfer olacağı şeklindeki iddialara açıklık getirdi. Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Ali Ademoğlu, her iki oyuncunun da takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını belirterek, “Mümkün görmüyorum. Hele ki devre arasında kalecimiz Harun Tekin’in ayrılması, söz konusu dahi olamaz. Harun bizim, her şeyimiz. Her iki oyuncumuz da takımın önemli parçalarından” dedi.

‘EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ HOCAMIZ’

Fenerbahçe’de forma giyen eski Bursasporlu oyuncu Fernandao’ya ilişkin ise Ali Ademoğlu, “Fernandao şu an Fenerbahçe’nin oyuncusu. Bursaspor için ilkelerimiz var. Devre arası gelmeden yönetim kurulu olarak bu konuda yorum yapmıyoruz. Şu an herhangi bir takımın, hiçbir oyuncusu ile ilgili bir girişimimiz yok” diye konuştu. Yeşil beyazlı ekibin bu sezonki durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ali Ademoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“En büyük transferimiz hocamız. Paul Le Guen, çok üst düzeyde bir teknik direktör. Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.