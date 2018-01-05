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Bursaspor'dan Ahmed Musa açıklaması!

Ligin ilk yarısında gol yollarında yaşanan sıkıntı yaşayan Bursaspor'da Futbol Şubesi Sorumlusu Hasan Parlakay, Leicester City‘de forma giyen Ahmed Musa ilgilendiklerini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Bursaspor‘un kamp yaptığı Antalya Belek‘te sabah idmanı sonrası kampı takip eden gazetecilerle sohbet eden Hasan Parlakay, Ahmed Musa için pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Takıma yapılacak transferler için bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın büyük avantajı olduğunu belirten Parlakay maliyetli oyuncuları bu şekilde transfer edebileceklerini belirtti.

Parlakay "Ahmed Musa çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Gerçekçi olursak bonservisi ile alma şa kendisi Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Nijerya ile boy göstermek istiyor. Bunun için ligde sürekli oynaması ve form tutması gerek. Agu ve Ekong gibi aynı milli formayı giyen oyuncularımız var. Bursaspor'da kiralık olarak forma giyip sene sonunda kupada boy göstermesi olumlu. Önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi umuyoruz" dedi. (Bursa.com)

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