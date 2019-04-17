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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor'da yönetici Nihat Arı istifa etti
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Futbol
İHA
17.04.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Bursaspor'da yönetici Nihat Arı istifa etti

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Bursaspor'da yönetici Nihat Arı istifa etti

Bursaspor'un Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı istifa ettiğini duyurdu. Arı istifa sebebi olarak kulübe ait arazilerin Başkan Ali Ay'a devredilmesi konusunu işaret etti.

Bursaspor'da işler iyice karıştı. Art arda alınan kötü sonuçlar Samet Aybaba'nın istifasıyla başlayan kriz süreci yönetimde bazında istifalarında başlamasıyla tavan yaptı.

Geçtiğimiz gün Bursaspor Kulübü'nün alıcı bulamadığı taşınmazlarını Başkan Ali Ay'ın borcuna karşılık devrettiğini açıklaması spor gündemine bomba gibi düşerken, alınan bu karara bazı yöneticiler tepkilerini istifalarını sunarak gösterdi.

Bursaspor Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı istifasını açıklarken sebep olarak kulübe ait arsaların devir işlemlerinden son derece rahatsız olduğunu dile getirdi.

Bursaspor zorlu süreçte
Bursaspor zorlu süreçte

Arı'nın açıklamasında şu sözlere yer verildi, "Büyük bir onur ile görev yaptığım Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu’ndan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Uzun süredir büyük Bursaspor camiasına hizmet aşkıyla devam eden mücadelemiz, maalesef istediğimiz ve beklenen sonuca ulaşamamaktadır. Göreve geldiğim günden bu yana geçen süre zarfında kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek için gayret gösterip, pek çok olumsuzluğa rağmen mücadeleye devam ettim. En son ortaya çıkan kulübe ait arazi devri gelişmesi, kamuoyunda olduğu gibi şahsım açısından da son derece rahatsızlık veren bir durum oldu. Mevcut şartlar altında yönetim kurulu üyesi olarak göreve devam etmem mümkün olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte Bursaspor sevgimi dışarıdan vereceğim destekle sürdüreceğim"

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu...

Bursaspor Kasımpaşa'yı yenmek istiyorBursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa’nın ligin en iyi hücum takımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum. Sahaya çıkacağımız en iyi kadro ile en iyi sonucu almak zorundayız. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli" dedi.
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Bursasporda yönetici Nihat Arı istifa etti

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