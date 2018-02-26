Bursaspor'da Yılmaz Vural sesleri
Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetimi Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.
Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var. Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic'in kapısını çalacak.
Giresunspor'la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural'ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor'a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek.
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