Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Avusturya kampının ardından iki gün izin yapan yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra oyuncular 3 gruba ayrıldı. İki grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup minder üzerinde kuvvet çalıştı.
Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek (AA)