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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Avusturya kampının ardından iki gün izin yapan yeşil-beyazlılar, çalışmalara yeniden başladı

Hürriyet Haber
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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Avusturya kampının ardından iki gün izin yapan yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplandı. Teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, 1 saat 45 dakika sürdü.


Isınma koşularıyla başlayan, topla koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra oyuncular 3 gruba ayrıldı. İki grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup minder üzerinde kuvvet çalıştı.


Yeşil-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek (AA)

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