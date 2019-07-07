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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.07.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Bursaspor'da yaprak dökümü! 11 futbolcu takıma veda etti...

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Bursaspor'da yaprak dökümü! 11 futbolcu takıma veda etti...

Bursaspor’un ligden düşmesiyle birlikte şu ana dek 11 futbolcu takıma veda etti.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek Bursaspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen oyuncuların büyük bölümü takımdan ayrıldı. Kiralık olarak forma giyen Allano Lima, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Diafra Sakho, Tunay Torun ve Henri Saivet takımlarına geri dönerken; Furkan Soyalp, Santiago Vergini, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. Stephane Badji ise, Bulgaristan’ın Ludogorets Kulübü’ne satıldı. Mevcut durumda geçen sezon forma giyen 11 oyuncu takıma veda etti.

SÜREKLİ SÜRE ALIYORLARDI

Böylelikle Bursaspor’da en fazla süre alan 15 oyuncudan 9’u ile yollar ayrıldı. Bu isimlerin dışında; Ertuğrul Ersoy kulüp arayışına girerken; Muhammed Şengezer, Umut Meraş ve Okan Kocuk’a ise birçok kulübün transfer teklifinde bulunuyor. Ertuğrul’un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Jires Kembo da gözden çıkarıldı. Bursaspor’un kamp kadrosunda ise tek yabancı olarak 19 yaşındaki genç oyuncu Jani Atanasov bulunuyor. Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Abdullahi Shehu’nun da kupa sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.

Bursasporda yaprak dökümü 11 futbolcu takıma veda etti...

TRANSFERİ ZORUNLU KILIYOR

Bursaspor’da takımdan ayrılan oyuncuların fazlalığı transferi zorunlu kılıyor. Şu an TFF’deki dosyaları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan yeşil beyazlı ekipte yönetim, öncelik olarak bu tahtayı açtırmak istiyor. Bunun yanında çeşitli isimlerle görüşmeye devam eden ve prensip anlaşmasına varan Bursaspor yönetimi, tahtayı açtırdıktan sonra bu transferleri duyuracak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada transfer istediğini belirtmişti. Hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden Bursaspor’un 31 kişilik kamp kadrosunun 24’ü yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen ya da genç yaşta bulunan oyunculardan oluşuyor.

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