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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.08.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Bursaspor’da Valeri Bojinov sesleri! | Transfer haberleri...

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Bursaspor’da Valeri Bojinov sesleri! | Transfer haberleri...

Bulgaristan futbolunun deneyimli forvetlerinden Valeri Bojinov’un açıklamaları Bursaspor taraftarını heyecanlandırdı.

Bursaspor Kulübü bir yandan transfer tahtasını yakın süreçte açmak için son düzlüğe gelirken, diğer yandan da oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu noktada gündemde yer alan en çarpıcı isimlerden biri olan Valeri Bojinov, sosyal medya hesabından Bursaspor Kulübü’nü takibe aldı.

Bulgaristan Ligi’nde Botev Vratsa'nın, Etar'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı takip eden Bojinov’un mücadelenin ardından Bulgar medyasına yaptığı açıklamalar yeşil-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Büyük bir Türk kulübünden transfer teklifi aldığını belirten 33 yaşındaki tecrübeli golcü, "Çok büyük bir camiası ve taraftar kitlesi olan bir Türk takımıyla görüşüyorum. Bu hafta sonuna kadar bir gelişmenin olacağını umuyorum. Reddedilemeyecek bir teklif geldi. Ancak olumlu sonuçlanmaması halinde Botev Vratsa’da oynayacağım" dedi.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Bursaspor taraftarları da sosyal medyadan Bojinov’a gelmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen Valeri Bojinov; Juventus, Fiorentina, Manchester City ve Sporting Lizbon gibi takımlarda ter döktü.

Geçtiğimiz sezon Botev Vratsa ve Levski Sofya’da forma giyen Bojinov, görev aldığı 23 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

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Bursaspor’da Valeri Bojinov sesleri | Transfer haberleri...

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