Bursaspor'da Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor'da Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor
GeriFutbol Bursaspor'da Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.08.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Bursaspor'da Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursaspor'da Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor

Bursaspor Kulübü’ne forma sırt sponsoru olarak destek veren Uludağ Limonata markası ile yeniden anlaşma sağlandı

Uludağ İçecek Türkiye’nin ilk ambalajlı limonatası olan Uludağ Limonata markası ile Bursaspor Kulübü’ne forma sırt sponsoru olarak verdiği desteği 2019-2020 yılında da sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük ve en köklü içecek şirketi olan Uludağ İçecek, Uludağ Limonata markasıyla Türkiye Kupası’nın kazanıldığı 1985 yılında başlayan Bursaspor forma sponsorluğunu 2005-2007’de Süper Lig’e yükseldiği dönemde, Bursaspor’un Süper Lig şampiyonu olduğu 2009-2010 sezonunun yanı sıra 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da devam ettirdi.

Uludağ İçecek, Bursaspor Kulübü Futbol Takımı’nın forma sırt sponsorluğunu 2019-2020 sezonunu da kapsayacak şekilde uzattı. 7 Ağustos 2019 günü Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Uludağ İçecek’i temsilen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Bursaspor’dan ise Başkan Mesut Mestan katıldı.

Sponsorluk töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Mesut Mestan, “Bizim için önemli günlerden bir tanesi. Uludağ İçecek ailesi ile sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Bursaspor için hayırlı olmasını arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

Bursasporda Uludağ Limonata ile iş birliği devam ediyor

Uludağ İçecek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, aile olarak çocukluktan beri Bursasporlu olduklarını ve Bursaspor’un iyi gününde de kötü gününde de destek verdiklerini söyledi: “Biz çocukluktan beri aile olarak Bursasporluyuz. Atatürk Stadı’nda büyüdük. Önemli olan kurumların, taraftarların, şirketlerin Bursaspor’un yanında olması. 2000’den bu yana Bursaspor’un formasının arkasında iyi günde de kötü günde de biz olduk. Babamın yönetici olduğu dönemde kupa şampiyonu olurken Uludağ forma sponsoruydu. Ağabeyim Levent Kızıl başkanlığında da 2. Lig şampiyonu olmuştuk.”

Lille, Umut Meraş için devrede Merih Demiral formülü...
Lille, Umut Meraş için devrede! Merih Demiral formülü...

Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı Mete Öz, “2005-2006 sezonun da ben yöneticiydim. Bu duruma benzer bir durum vardı. Hesaplar hacizliydi ve yayın geliri yoktu. Spor Toto’dan gelir vardı. Gençlik Spor ona el koymuştu. Merinos hesaplarıyla iş yaptık. Mesut Başkanımız o dönem genel sekreter ben de mali asbaşkandım. O gün oldu, bugün de olacağına inanıyorum. Biz Uludağ İçecek olarak Bursaspor’un 30-40 yıldır arkasındayız. Son 20 yılda en fazla destek vereniz ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik krize karşın yine Bursaspor’un arkasında olmaktan gurur duyuyoruz. O zaman uğurlu gelmiştik. İnşallah bu yıl da uğurlu geliriz ve Süper Lig’e çıkarız “dedi.

Konuşmaların ardından imzalanan 1 yıllık anlaşma ile Uludağ Limonata markası Bursaspor formasının arkasında yer almaya devam edecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos! Karşılaşma Atatürk Olimpiyat'ta...
Şenol Güneş: "Cenk Tosun gittiğinde daha iyi olur dedim ama olmadı..."
Vedat Muriqi: "Annem sayesinde futbolcu, dedem sayesinde Fenerbahçeli oldum"
Son Dakika: Galatasaray'da Diagne kamp kadrosunda! Fiorentina...